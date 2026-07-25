„Furtuna perfectă” care amenință România. Tudor Curtifan explică ce vulnerabilități pot fi exploatate

Curtifan

O dronă a fost doborâtă sâmbătă dimineață în apropiere de Delta Dunării, după ce a pătruns în spațiul aerian românesc. Incidentul vine după alte situații care au generat îngrijorare, inclusiv cazul dronei căzute pe un bloc din Galați, episod care a dus atunci la convocarea unei ședințe CSAT și la expulzarea consulului rus de la Constanța. Tudor Curtifan, redactor-șef DefenseRomania, a analizat situația și a explicat că momentul reprezintă un test important pentru capacitatea statului român de a răspunde la astfel de incidente.

Întrebat dacă se impune o reacție mai dură din partea României, având în vedere că o dronă a ajuns în interiorul țării, până în județul Buzău, Tudor Curtifan a subliniat că reacția trebuie să fie una fermă.

„Sigur că se impune aceeași reacție promptă și aceeași reacție dură și din perspectivă politică, și din perspectivă diplomatică. E bine că militar s-a făcut acest pas, s-a trecut acest prag psihologic”, susține Curtifan.

Analistul a făcut referire și la incidentele anterioare și a explicat că România a trecut printr-un moment în care încrederea populației în mesajele autorităților a fost pusă la încercare.

„Apropo de incidentul de la Galați, acolo a fost un moment în care eu am mai spus-o. Acel contract social între Armata României și populație a fost pentru prima oară contestat și considerat încălcat, pentru că ni se spunea de fiecare dată că nu sunt angajate aceste drone, pentru că ele nu reprezintă un risc pentru populație”, explică Tudor Curtifan.

Potrivit lui Curtifan, problema nu este doar una militară, este și una legată de încrederea dintre instituțiile statului și cetățeni. El a amintit că primele incidente cu drone au apărut încă din 2023, când autoritățile transmiteau că nu au existat încălcări ale spațiului aerian românesc.

„Aduceți-vă aminte, primele drone au căzut în 2023. Atunci ni se spunea că nu au intrat drone în spațiul aerian al României. Dacă am fi acționat poate mai prompt și am fi acționat cum acționăm astăzi, în 2023, poate incidentul de la Galați nu s-ar fi întâmplat. Nu știm”, susține analistul.

„Ieri drona a ajuns foarte departe, la peste 200 de kilometri în interiorul României. Adică am fi putut, Doamne ferește, să avem un nou astfel de incident. Astăzi s-a angajat mult mai rapid drona. E foarte bine că se dau asemenea mesaje de forță, care până la urmă reprezintă o formă de descurajare”, subliniază Tudor Curtifan.

Pentru specialiștii în securitate, descurajarea este importantă. Un stat care transmite rapid că poate identifica și neutraliza amenințările reduce posibilitatea ca vulnerabilitățile sale să fie testate repetat.

Cum pot fi exploatate slăbiciunile unui stat

Tudor Curtifan a explicat că instabilitatea politică poate deveni un factor de risc atunci când un stat trebuie să ia decizii rapide într-un domeniu precum securitatea națională: „Da, cu un guvern interimar, deja în timp record, care nu are puteri depline, nu poate lua toate deciziile necesare”.

Analistul a adus în discuție și situația unor instituții importante pentru securitatea României și susține că anumite funcții-cheie trebuie ocupate pentru ca mecanismele statului să funcționeze eficient.

„Apropo de CSAT, dacă vă uitați pe imaginile CSAT, pe lângă miniștrii interimari, noi nu avem de aproape trei ani un șef civil la Serviciul Român de Informații. Adică sunt foarte multe semne de întrebare”, precizează redactorul-șef DefenseRomania.

Astfel, România este expusă unui tip de conflict care nu se desfășoară doar prin mijloace militare clasice. Dezinformarea, manipularea informațională, atacurile cibernetice și exploatarea tensiunilor sociale fac parte din ceea ce specialiștii numesc război hibrid.

„E războiul hibrid care există și care e, nu știu, accelerat la capacitate maximă”, adaugă Curtifan.

În cadrul discuției au fost amintite și problemele din industria de apărare, inclusiv anchetele privind contracte și acuzații de fraudă sau mită. Tudor Curtifan a descris situația cu o imagine care arată nivelul de presiune asupra societății: „Da, sunt foarte multe crize suprapuse. E ca o furtună perfectă”.

Potrivit acestuia, perioadele în care un stat are mai multe vulnerabilități simultan pot fi exploatate de actori externi care încearcă să testeze reacția instituțiilor și nivelul de rezistență al populației.

„De foarte multe ori, se profită de aceste vulnerabilități, se testează, inclusiv nivelul de reziliență al societății. Problemele sunt foarte mari și în ceea ce privește încrederea pe care populația o are în instituțiile statului. E prăbușită undeva la sub 10% în Parlamentul României, care e forul suprem și ar trebui să combată și să comunice cu privire la aceste dezinformări în spațiu hibrid.

Deci sunt foarte multe probleme în cazuri de corupție menționate și așa mai departe. De multe ori nu e nevoie până la urmă să... Adică, facem și noi treaba. Federația Rusă găsește și teren fertil aici”, conchide Curtifan, la Antena 3.