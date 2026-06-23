Scenariu de coșmar pentru România. B. Chirieac indică singura șansă de salvare: Ar putea fi o poartă pentru a ne ține cu capul la suprafață

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Cu evaluarea agențiilor de rating din iulie tot mai aproape, crește îngrijorarea privind o posibilă retrogradare a României la categoria ”junk”. Analistul Bogdan Chirieac explică ce ar însemna acest scenariu.

România se apropie de unul dintre cele mai sensibile momente economice din ultimii ani. Pentru prima dată după criza financiară din 2008, riscul unei retrogradări a ratingului de țară la categoria ”junk” este invocat tot mai des în spațiul public și chiar de către lideri politici din toate taberele. Subiectul a fost discutat intens marți, în timpul negocierilor de la Cotroceni pentru formarea unui nou guvern, după ce Cabinetul Veștea nu a reușit să obțină votul Parlamentului în seara precedentă.

Presiunea este amplificată și de calendarul extrem de strâns. În aproximativ zece zile se încheie actuala sesiune parlamentară, iar partidele sunt nevoite să ajungă rapid la o soluție pentru instalarea unui guvern cu puteri depline încă din luna iulie. Tot atunci, România va intra în atenția marilor agenții internaționale de rating, care vor analiza rezultatele economice din prima jumătate a anului și măsurile adoptate de autorități pentru reducerea dezechilibrelor bugetare. În acest context, analistul politic Bogdan Chirieac a comentat situația, a explicat ce ar însemna retrogradarea la „junk” pentru populație, totul într-o intervenție la România TV, într-o emisiune moderată de jurnalistul Ionuț Grigore.

"Ce va înțelege românul? Te trezești cu euro la 7 lei sau la mai mult"

"Nu am ajuns niciodată în junk, dar eram foarte aproape să ajungem. Era criză mondială, era criza subprime, pornită din SUA, care a dus la evaporarea a 50 de trilioane de dolari din bursele lumii. A fost o prăbușire economică masivă, o criză de sistem care nu a fost rezolvată complet nici până în ziua de azi.

Revenind la pericolul din prezent, ce va înțelege românul? Te trezești cu euro la 7 lei sau la mai mult. Poate și la 10 într-o situație cu adevărat dramatică.

Momentul din care ”nu te mai împrumută nimeni”

Din acel moment, vor fi zero investiții străine. Fondurile de investiție nu au dreptul să investească în țări catalogate junk. Se lichidează ce mai e de lichidat și se mută de aici. Nu te mai împrumută nimeni. Ar fi un scenariu de coșmar. Dacă te împrumută printr-o minune, te împrumută la niște dobânzi aberante. Sunt zeci de procente dacă vrei să mai iei bani, dacă vorbim de fondurile de risc maxim. Vei fi obligat să ceri ajutorul FMI care mai are avantajul că o face când nu o face nimeni.

"Singurii care ne pot ajuta. Ar putea fi o poartă de negociere"

Dacă actualele dobânzi ni se par mari, în comparație cu ce urmează ni se vor părea un nimic. Cred că ne îndreptăm direct către junk. Singurii care ne pot ajuta sunt cei de la Comisia Europeană. Suntem pe flancul estic, poziție strategică, nevoie mare având în vedere războiul din Ucraina, țara cu cea mai mare graniță cu o țară aflată în război cu Rusia și așa mai departe. Ar putea fi o poartă de negociere pentru a ne ține cu capul la suprafață prin niște bani. Economic, pur și simplu, nu se mai poate regla pentru că a avut grijă Bolojan", a explicat Bogdan Chirieac.

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