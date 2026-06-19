România, la un pas de „junk”. Cum s-a ajuns aici? Victor Ponta: Eu am teoria mea

Victor Ponta a fost invitat la intreviurile DC NEWS. Foto: Crișan Andreescu

Victor Ponta a vorbit la DCNews despre riscul ca România să fie retrogradată în categoria „junk”, pe fondul instabilității politice.

România riscă să fie retrogradată în categoria „junk” de către marile agenții internaționale de rating, pe fondul incertitudinii politice și al creșterii rapide a datoriei publice, iar fostul premier Victor Ponta a avertizat asupra consecințelor unei astfel de decizii, la interviurile DCNews.

„Dacă ne dă în junk, în momentul acela, conform statutului, băncile și fondurile de investiții nu mai au voie să cumpere titluri de stat românești”, a punctat fostul premier Victor Ponta.

„Care e principalul mecanism de finanțare”, a adăugat jurnalistul Răzvan Dumitrescu.

Victor Ponta: Dacă agențiile de rating ne bagă în junk, nu mai au voie să mai cumpere nici cu 100% dobândă

„Statul român, în fiecare zi, emite titluri de stat. Și le cumpără băncile sau fondurile de investiții. Atenție! Le cumpără cu o dobândă de 8%, care e aproape de junk. Mai bine te duci la cămătari decât să te împrumuți... Dar dacă, Doamne, ferește, agențiile de rating ne bagă în junk, nu mai au voie să mai cumpere - nici cu 50% dobândă, nici cu 100%, pentru că sunt bănci și fonduri de investiții listate la bursă și se spune foarte clar: n-ai voie să cumperi din junk.

Poate să vină un fond privat și să spună: cumpăr eu datoria României, care a trecut de 60%, și sunt șeful României. De la 40 de miliarde, în 2015 când a venit Iohannis, a ajuns la 240 de miliarde”, a spus Victor Ponta, în emisiunea „Ce se întâmplă” de la DCNews.

Cum s-a ajuns aici? Teoria lui Ponta

„Cum a fost posibil așa ceva?”, a întrebat Răzvan Dumitrescu.

Victor Ponta i-a răspuns: „Eu am teoria mea. 200 de miliarde de euro, pe vremea lui Iohannis, scăzând 10 ani de Iohannis și 10 prim-miniștri, 30-40 de miliarde s-au băgat în România în poduri, șosele, aeroport, spital etc. Vreo 30-40 de miliarde au mai rămas în România, că vedem mașini, case scumpe... Restul, 120 de miliarde de euro, în străinătate. Acesta este USR-ul. De aceea există USR, pentru că cei care i-au înființat pe USR au scos din România 120 de miliarde de euro. Noi suntem în emisiune, iar USR-iștii sunt la Guvern”, a mai spus Victor Ponta, la care analistul Bogdan Chirieac a replicat: „Semnează! Dar mai au voie să semneze?”

„Și dacă n-au voie, ați văzut vreun USR-ist care să pățească ceva?!”, i-a răspuns fostul premier.

Citește și: Planul lui Bolojan până în 2030, divulgat de Victor Ponta: „E o strategie coerentă și eficientă. Îl bate pe Nicușor”