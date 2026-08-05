Ultimele informații după atacul asupra ANCPI. Când va fi pus sistemul în funcțiune

Atac cibernetic/ foto Freepik ilustrativ

Sunt ultimele informații, de la Guvern, despre testările sistemelor ANCPI, în urma atacului masiv al hackerilor.

În 14 iulie 2026, România s-a confruntat cu unul dintre cele mai grave atacuri cibernetice asupra unei instituții publice. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a fost lovită de un atac ransomware care a criptat și a șters o parte din infrastructura informatică ce susținea aplicația e-Terra. Consecința: activitatea de cadastru și carte funciară a fost blocată la nivel național, iar piața tranzacțiilor imobiliare a fost- și rămâne - paralizată.

Guvernul anunță că sistemul e-Terra a trecut printr-o nouă rundă de testare independentă realizată de STS, DNSC și Cyberint. Au fost identificate câteva aspecte tehnice care trebuie remediate și retestate înainte ca aplicația să fie repusă în funcțiune. În paralel, ANCPI și Ministerul Dezvoltării lucrează împreună cu notarii și specialiștii în cadastru la procedura de reluare a activității, astfel încât operațiunile să fie reluate cu cât mai puține blocaje și în deplină conformitate cu legea. Guvernul precizează că sistemul va fi redeschis imediat ce toate validările tehnice vor fi finalizate și promite o nouă informare publică până vineri, 7 august 2026.

Ultimele informații despre ANCPI: anunțul Guvernului

”Testarea independentă a sistemului e-Terra, realizată de STS, DNSC și Cyberint, a mai parcurs o rundă de evaluare. Un număr limitat de aspecte tehnice urmează să fie corectate înainte ca aplicația să fie expusă public. Echipa ANCPI lucrează în prezent la remedierea acestora, urmând ca fiecare corecție să fie validată printr-o nouă rundă de testare înainte de a trece mai departe.

Această verificare are loc într-un mediu de testare controlat - exact pentru a evita ca astfel de aspecte să fie descoperite abia după ce aplicația devine publică.

Pregătirea reluării activității

În paralel, ANCPI și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației au avut întâlniri directe cu notarii publici și cu specialiștii în cadastru afectați de întrerupere, pentru a stabili împreună modul optim de reluare a operațiunilor. Aceste discuții vor continua, în perioada următoare, cu toți cei afectați, pentru ca procedura de reluare a activității să răspundă nevoilor tuturor sectoarelor afectate.

Rezultatul discuțiilor de până acum stă la baza procedurii de reluare a activității, aflată în curs de elaborare și testare, care va asigura că înregistrarea operațiunilor respectă întocmai legea și se desfășoară cu un minimum de blocaje. Timpul acestei etape suplimentare de testare tehnică este folosit, în paralel, pentru finalizarea acestei proceduri.

Sistemul va fi repus în funcțiune imediat ce toate testele și validările tehnice vor fi finalizate cu succes. Vom reveni cu o nouă actualizare publică cel târziu vineri, 7 august 2026, ce va include stadiul concret al remedierilor.

Mulțumim notarilor și specialiștilor în cadastru pentru colaborarea directă din această perioadă, precum și geodezilor și tuturor celor care așteaptă finalizarea unor tranzacții, pentru înțelegere” anunță Guvernul.

Raportul DNSC, după atacul cibernetic

Atacatorii au extras aproximativ două milioane de înregistrări privind utilizatori ai platformei de plăți, care conțineau: nume; e-mailuri; identificatori; hash-uri ale parolelor. Totodată, DNSC susține că este vorba în principal despre utilizatori externi, nu despre angajați.

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