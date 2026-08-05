Corneliu Ștefan: O nouă investiție în sistemul sanitar din Dâmbovița - VIDEO

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Încep lucrările la Secția de Boli Infecțioase din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgoviște, a anunțat Corneliu Ștefan, președintele PSD al Consiliului Județean Dâmbovița.

"Pacienții Secției au fost deja transferați, astfel încât lucrările de modernizare să poată începe fără a afecta activitatea medicală.

Prin acest proiect, în valoare de peste 32.000.000 de lei, vor fi reabilitate și modernizate corpurile de clădire C1 și C3, pentru a asigura condiții mai bune atât pacienților, cât și personalului medical.

Lucrările vor include creșterea eficienței energetice, modernizarea sistemelor de ventilație și climatizare, înlocuirea instalațiilor electrice, termice și sanitare, precum și reducerea consumului de energie și a costurilor de funcționare.

Fiecare investiție în infrastructura medicală din județul nostru înseamnă mai multă siguranță, servicii medicale de calitate și un sistem de sănătate modern, de care să beneficieze toți dâmbovițenii", a anunțat Corneliu Ștefan.