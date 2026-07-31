Blackout în județul Sibiu: Update: Furnizarea energiei electrice s-a reluat / Ilie Bolojan, reacție

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Mai multe localităţi din judeţul Sibiu şi zeci de străzi din reședința de județ au rămas fără curent electri, vineri, din cauza unei defecţiuni.

Update: Potrivit România TV, furnizarea energiei electrice s-a reluat în județul Sibiu.

Update:

Pana de curent de vineri după-amiaza a fost produsă ca urmare a faptului că cea mai mare stație de transformare din județul Sibiu „a picat”, notează Turnul Sfatului.

Este vorba de stația de transformare 110/20kV Sibiu Nord, aflată pe strada Drumul Ocnei. Din cauza consumului mare de energie electrică, echipamentele stației au cedat după prânzul zilei de vineri.

Update: Premierul Ilie Bolojan a sugerat că întreruperile de curent din Sibiu nu au legătură cu problemele din sistemul energetic național.

„Nu suntem în situația în care se avem probleme pe spații extinse. Nu exclud posibilitatea să fie întreruperi, dar nu există în acest moment date care să ne ducă cu gândul la scenarii (n.r. de blackout)“, a spus Ilie Bolojan în cadrul unei conferințe de presă.

Știrea inițială:

Pana de curent a afectat inclusiv activitatea Spitalului Judeţean Sibiu, iar termenul de remediere este momentan greu de estimat de către Distribuţie Energie Electrică România, potrivit România TV.

„Din cauza unei pene de curent care afectează întregul municipiu Sibiu, activitatea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu este temporar afectată. Echipele furnizorului de energie şi cele tehnice lucrează pentru remedierea situaţiei”, au anunţat oficialii Spitalului Judeţean Sibiu“

Potrivit acestora, activitatea Compartimentului de Radiologie din cadrul UPU este afectată, întrucât aparatura necesită un consum ridicat de energie electrică.

„Serviciile medicale de urgenţă sunt asigurate în continuare, conform procedurilor în vigoare, fiind luate toate măsurile necesare pentru siguranţa pacienţilor. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat şi vă mulţumim pentru înţelegere”, au mai transmis oficialii.

Localitățile afectate sunt Şura Mare, Şlimnic, Hamba, dar şi zeci de străzi din municipiul Sibiu, potrivit site-ului Distribuţie Energie Electrică România.

„Termen remediere momentan indisponibil”, este anunţul companiei.

Ilie Bolojan, apel către români să facă economie la energie

În contextul în care Unitatea 1 a CNE Cernavodă a fost închisă ca urmare a debitului scăzut al Dunării, premierul demis Ilie Bolojan a făcut în urmă cu două seri un apel către români, să facă economie la energie între orele 20:00 și 23:00.

„În momentul de față nu sunt probleme cu importurile, dar în perioada următoare ar putea apărea. Seceta afectează și alte centrale din regiune; de exemplu, la centrala din Ungaria, de la Paks, un grup a fost de asemenea deconectat, scăpând producția de la aproape 2.000 MW la circa 1.200 MW. Astfel, și ei au nevoie să importe din altă parte.

Folosesc acest prilej pentru a face un apel către cetățeni și către marii consumatori industriali să aibă în vedere o reducere voluntară a consumului în orele de vârf de seară (20:00 – 23:00), când avem acest deficit. În restul zilei nu sunt probleme, deoarece avem o producție importantă din surse fotovoltaice, eoliene și stocare“, a precizat premierul demis Ilie Bolojan.

De asemenea, după ședința Comandamentului Energetic din 30 iulie s-a luat decizia să se inițieze un dialog cu marii consumatori de energie pentru identificarea modalităților prin care aceștia își pot ajusta și decala programele de producție, astfel încât să reducă consumul în orele de vârf.