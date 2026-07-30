O nouă lovitură pentru Bolojan. Șase hotărâri de Guvern nelegale au fost suspendate de instanță

Premierul Ilie Bolojan. Sursa foto: Agerpres

Ilie Bolojan spunea recent că toate actele Guvernului au fost adoptate conform procedurii legale.

Premierul Ilie Bolojan a respins recent acuzațiile formulate în ultimele săptămâni de fostul membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), avocatul Toni Neacșu, potrivit cărora unele acte normative adoptate de Executiv ar fi neconstituționale sau ar ridica probleme de legalitate. Acum se pare că avocatul Toni Neacșu a avut dreptate.

Șase Hotărâri de Guvern nelegale au fost suspendate astăzi.

„Prima Hotărâre de Guvern nelegală a fost suspendată astăzi. Tot astăzi se mai judecă încă 5 hotărâri, la fel de nelegale. Poate se convinge și dul Ilie Bolojan că este premierul demis al unui Guvern demis și că nu se mai poate preface că conduce un Guvern cu puteri depline”, zisese inițial Toni Neacșu.

Apoi, Toni Neacșu a revenit cu un mesaj:



„Înca 5 Hotărâri de Guvern nelegale au fost suspendate de instanță, în total 6 astăzi. Mai urmează 5 pe 3 august și probabil multe altele, inclusiv ordine ale miniștrilor la cererea persoanelor afectate, adică a oricui. Guvernul e în blocaj, unul normal, pentru că e demis.

Și poate e timpul ca premierul Ilie Bolojan, dacă nu are timp să citească comentariile, iar aici îl înțeleg, măcar să respecte avizele Consiliului Legislativ, pentru că asta e în atribuțiile lui, să-l consilieze pe premier cu privire la ce neconstituțional sau nelegal”, a explicat avocatul Toni Neacșu.

Ilie Bolojan zisese anterior că toate actele care au fost adoptate de Guvern au fost adoptate conform procedurii legale, cu avizele corespunzătoare de la Ministerul Justiției și toate ministerele avizatoare.

„Consider că toate actele emise de acest Guvern, în toată această perioadă dificilă, au fost necesare, au fost oportune și vin să continue politici care au fost stabilite prin legi, prin programe legate de PNRR și chiar astăzi mă bucur că am putut să adoptăm două strategii care închid două jaloane din PNRR, în așa fel încât Guvernul, într-o săptămână sau două, să-și închidă toate angajamentele legate de programul PNRR”, a spus premierul demis.

Ce a transmis instanța



„Tip solutie: Admite cererea

Solutia pe scurt: Respinge, ca neîntemeiată, excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului, invocată prin întâmpinare, de pârâtul Guvernul României. Respinge, ca neîntemeiată, excepţia inadmisibilităţii cererii de suspendare, invocată de pârâtul Guvernul României, prin întâmpinare. Admite cererea. Dispune suspendarea HG nr. 571/2026, până la pronunţarea instanţei de fond. Respinge, ca neîntemeiată, cererea de intervenţie accesorie. Executorie de drept. Recursul nu este suspensiv de executare. Cu recurs, în termen de 5 zile de la comunicare, care se depune la Curtea de Apel Bucureşti. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 30.07.2026.

Document: Hotarâre 30.07.2026”, transmite instanța.

PSD ceruse guvernului demis Bolojan să respecte Constituția și inițiase procedurile legale împotriva „abuzurilor de ordin legislativ pe care acesta le-a comis”

PSD anunțase că a sesizat Curtea de Apel București și Parchetul General împotriva Guvernului Bolojan, recent. Social-democrații au spus că Executivul demis a adoptat hotărâri și politici cu efecte pe termen lung, deși nu mai avea acest drept. PSD acuza Guvernul că a încălcat Constituția și limitele prevăzute de lege.

PSD transmitea că „Ilie Bolojan a avut și are întreaga disponibilitate de a susține măsurile necesare pentru îndeplinirea angajamentelor din PNRR și absorbția fondurilor europene, așa cum a demonstrat, inclusiv în actuala sesiune extraordinară a Parlamentului. Este responsabilitatea oricărui Guvern să îndeplinească obiectivele strategice ale României cu respectarea Constituției și a legii, nu prin încălcarea lor”.

De aceea, Partidul Social Democrat a luat astăzi măsuri juridice ferme și fără precedent împotriva guvernului Bolojan, care, deși demis, continuă să acționeze ca și cum ar deține un mandat deplin, încălcând flagrant atât Constituția României, cât și limitările impuse de lege. Este prima etapă a unui proces de denunțare în fața tuturor autorităților competente a abuzurilor sistematice ale unui guvern al cărui mandat a încetat, iar interimatul miniștrilor săi a depășit termenul constituțional de 45 de zile.

De la momentul demiterii de către Parlament, acțiunea executivă a Guvernului Bolojan este strict restricționată de lege la acte de administrare curentă. Nu este interpretarea vreunui avocat, nu este vreo opinie politică — ci reprezintă norma constituțională explicită, se arăta în comunicatul de presă transmis de PSD.

„În loc să respecte această regulă fundamentală a statului de drept, premierul demis Ilie Bolojan a ales s-o sfideze și s-o interpreteze abuziv, după bunul său plac. A inițiat acte de dispoziție — hotărâri de Guvern și politici publice cu impact pe termen lung — ceea ce îi era total și irevocabil nepermis.

Nu vorbim de încălcări formale sau tehnice! Vorbim de acte cu impact direct asupra României. Un Guvern demis a aprobat și a impus Strategia națională pentru conservarea biodiversității și Planul de Acțiune aferent — documente programatice de mare anvergură, cu consecințe directe asupra construcției de autostrăzi, exploatării gazelor din Marea Neagră prin proiectul Neptun Deep și finalizării sau construcției de noi hidrocentrale.Acestea sunt politici pentru viitor, adoptate de un Guvern fără mandat pentru prezent!

Astăzi am contestat aceste hotărâri adoptate în ședința de Guvern din 23 iulie 2026 și alte opt adoptate în același spirit de sfidare constituțională, toate marcate de același tipar: depășirea limitelor legale, ignorarea avizelor negative și exercitarea unor atribuții ministeriale expirate”, mai transmisese partidul condus de Sorin Grindeanu.

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