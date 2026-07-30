Tensiuni la protestul oierilor. Fermierii au încercat să rupă gardurile, apoi au cântat "Treceți batalioane române Carpații" - FOTO/VIDEO

Imagine de la protestul oierilor din fața sediului ANSVSA

Peste 5.000 de crescători de ovine și caprine protestează, joi, în fața sediului ANSVSA și a Guvernului, pentru salvarea sectorului ovin din România. La un moment dat, fermierii au început să împingă gardurile pentru a intra în sediul ANSVSA, iar jandarmii au folosit gaze lacrimogene. Se cere demisia președintelui ANSVSA, Alexandru Bociu, dar și a premierului interimar Ilie Bolojan. Corespondeții DC NEWS se află la protestul oierilor și transmit informații de ultimă oară de la fața locului.

Furia fermierilor a atins cote maxime. Peste 5.000 de crescători de ovine și caprine protestează, joi, în fața sediului ANSVSA și a Guvernului, pentru salvarea sectorului ovin din România. Prima parte a acțiunii are loc în fața sediului ANSVSA, între orele 10:00 și 13:00. Acolo sunt aproximativ 1.500 de participanți. Deși protestul părea calm la început, la un moment dat, femierii au început să împingă gardurile pentru a încerca să intre în sediul ANSVSA. Jandarmii au folosit gaze lacrimogene. Fermierii îi cer demisia președintelui ANSVSA, Alexandru Bociu. Corespondeții DC NEWS se află la protestul oierilor și transmit informații de ultimă oară de la fața locului.

Solicitările oierilor, pe scurt:

Deblocarea urgență a exportului de ovine și caprine vii

Acordarea de despăgubiri

Demisia președintelui ANSVSA, Alexandru Bociu

Suportarea din fonduri publice a costurilor vaccinării

Vezi mai jos un reportaj DC NEWS de la protestul din Capitală al oierilor. Fermierii au relatat care sunt nemulțumirile lor și s-au arătat revoltați de faptul că jandarmii au folosit gaze lacrimogene.

UPDATE 6: Fermier venit din Cluj: Nu ne lasă să ne facem munca

Un cioban, venit de la Cluj, a declarat pentru DC NEWS, că anul acesta nu a vândut niciun miel, iar asta l-a afectat mult financiar.

"Monștrii ăștia nu ne lasă să ne facem munca. Suntem nemulțumiți că închid exporturile", a spus el.

UPDATE 5: "Cum vor crește copiii voștri?". Întrebarea unui fermier pentru jandarmi

Un alt fermier revoltat de faptul că asupra manifestanților s-au folosit gaze lacrimogene îi întreabă pe jandarmi: "Cum vor crește copiii voștri?". Oierul face referire la faptul că avem nevoie de produse naturale, autohtone, pentru a ne crește copiii sănătoși.

UPDATE 4: Fermierii, pentru DC NEWS - Jandarmii au ajuns să ne dea cu spray în ochi. Da ce suntem noi, criminali?

"Protestăm deoarece nemernicul de Bociu vrea să ne omoare oile, prin vaccinarea europeană, zice el. Îi crem demisia și domnului Bolojan, că de un an de zile trebuia să ia măsuri să nu ajungem aici în stradă, iar jandarmii își bat joc de români. Au ajuns să ne dea cu spray în ochi. Da ce suntem noi, criminali? Punem pe masă mâncare la poporul român și am ajuns ca nemernici ăștia să ne dea cu spray în ochi", a declarat unul dintre fermierii prezenți la protest pentru DC NEWS.

"Vreți să ne omorâți oile? Omorâți-ne pe noi, lăsați animalele. Văd că asta se urmărește. Să iasă Bociu să își dea demisia. Să plece acasă! Ne-am săturat de acest escroc care vrea să ne îngroape. Și așa ne merge rău", a spus un alt fermier.

UPDATE 3: Fermierii scandează: DEMISIA!

Fermierii cer demisia președintelui ANSVSA, Alexandru Bociu, dar și a premierului interimar, Ilie Bolojan.

UPDATE 2: Fermierii au început să cânte în fața sediului ANSVSA

Potrivit imginilor transmise de corespondeții DC NEWS aflați la protestul oierilor din fața sediului ANSVSA, fermierii au început să cânte la mai multe instrumente. Pare că spriritele s-au mai calmat.

Fermierii au cântat și "Treceți batalioane române Carpații"

UPDATE 1: Corespondenții DC NEWS transmit imagini și filmări de la fața locului:

Precizăm că ulterior fermierii vor porni în marș spre Piața Victoriei, unde protestul continuă până la ora 17:00, cu peste 5.000 de participanți adunați în fața clădirii Guvernului.

Crescătorii de ovine și caprine a spus că vor extinde protestele la nivel național, în cazul în care președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, Alexandru Bociu, nu va fi demis. Avertismentul a fost lansat de Ionică Nechifor, președintele Asociației Moldoovis, unul dintre participanții la protestul organizat la sediul central al ANSVSA din București.

Manifestația este organizată de Asociația Județeană a Crescătorilor de Ovine și Caprine 'Corbu' Vaslui și Asociația Regională a Crescătorilor de Ovine și Caprine Corbu Voinești.

Care sunt nemulțumirile femierilor

Fermierii se plâng că sectorul ovin românesc traversează cea mai gravă criză din ultimele decenii, în condițiile în care mii de exploatații sunt afectate de restricțiile impuse în urma gestionării crizei generate de Pesta Micilor Rumegătoare, cu consecințe economice sunt devastatoare.

Exporturile de ovine au fost blocate, mii de ferme sunt în pragul falimentului, iar pierderile sunt evaluate la peste 128 de milioane de euro. Milioane de miei trebuiau să ajungă în perioada asta către Algeria, Indonezia, Maroc și Iordania, însă animalele sunt izolate pe stoc.

Crescătorii solicită măsuri urgente pentru reluarea comerțului și limitarea pierderilor suportate de fermele din România.

"Exporturile au fost blocate, fermele sunt în pragul falimentului, iar numeroși crescători riscă să renunțe definitiv la această activitate. În tot acest timp, fermierii au transmis numeroase adrese, propuneri și avertismente către autoritățile competente, fără ca problemele esențiale să fie soluționate'", au transmis organizatorii protestului.