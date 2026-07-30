MApN anunță noi ținte aeriene la frontiera fluvială cu Ucraina. Polonia mobilizează armata, după găsirea unui crater creat de un „obiect neidentificat”

Imagine cu rol ilustrativ. Foto: MApN

Ministerul Apărării Naționale anunță că sistemul de supraveghere radar a detectat joi, 30 iulie, o nouă țintă aerienă în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina. Între timp, Polonia mobilizează armata după ce a descoperit un crater creat de un „obiect neidentificat”.

Ziua și alerta în județul Tulcea. Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale (MApN) a detectat, joi dimineața, 30 iulie, o țintă aerienă în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina, iar oamenii din județul Tulcea au primit, din nou, mesaj RO-ALERT. Se întâmplă după ce și miercuri, 29 iulie, mai multe ținte aeriene au fost depistate aproape de granița cu Ucraina, iar două avioane de vânătoare F-16 au fost ridicate de la sol, fiind de asemenea emis mesaj RO-ALERT în Tulcea. Precizăm că miercuri, dronele nu au pătruns pe teritoriul României, iar la scurt timp, au fost raportate explozii pe teritoriul ucrainean.

Între timp, Polonia a anunțat că mobilizează armata după ce a descoperit un crater creat de un „obiect neidentificat” explodat, în urma atacului masiv al Rusiei împotriva Ucrainei.

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"Țintă aerienă la frontiera fluvială cu Ucraina.

Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat joi, 30 iulie, în jurul orei 08:50, o țintă aerienă în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din județul Tulcea, fiind transmis mesaj RO-Alert. Revenim cu noi detalii pe măsură ce acestea vor fi disponibile", transmite MApN.

Ce s-a întâmplat în Polonia. De ce este mobilizată armata

Un obiect neidentificat s-a prăbușit joi dimineață pe teritoriul Poloniei, în apropierea graniței cu Ucraina. Potrivit, CNN, s-a întâmplat în timpul unuia dintre cele mai ample atacuri aeriene lansate de Rusia asupra Ucrainei.

Incidentul s-a produs în satul Tarnawa-Kolonia, din voievodatul Lublin, unde autoritățile au descoperit un crater, resturi și un obiect a cărui origine nu a fost deocamdată stabilită.

Și luni mai multe drone au păstruns în spațiul aerian al României

Și luni, 27 iulie, MApN a emis mai multe astfel de alerte. În dimineața zilei de luni, sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat o țintă aeriană la est de Sulina. Două aeronave F-16 din cadrul Bazei 86 Aeriene Fetești au fost ridicate de la sol la ora 08.53 pentru monitorizarea situației. Ținta a evoluat pentru scurt timp în spațiul aerian național, după care a trecut frontiera, îndreptându-se către Ucraina.

Apoi, după-amiază, a venit o nouă alertă. MApN detectase noi ținte aeriene, de această dată la frontiera fluvială cu Ucraina. În ambele cazuri populația județului Tulcea a fost alertată prin RO-ALERT.

Cazul celor trei drone doborâte în trei zile consecutive

Noile incidente vin după cazul celor trei drone neutralizate în trei zile consecutive, săptămâna trecută.

Vineri, 24 iulie: prima dronă a fost doborâtă pe un câmp agricol din județul Buzău, în apropierea localității Padina, după ce a zburat aproximativ 200 km în interiorul țării.

Sâmbătă, 25 iulie: a doua dronă a fost interceptată și distrusă rapid (în doar 11 minute) în Delta Dunării, la circa 10 km vest de localitatea Sfântu Gheorghe.

Duminică, 26 iulie: a treia dronă a fost neutralizată în siguranță deasupra apelor teritoriale ale Mării Negre, la 12 kilometri nord-est de localitatea Sulina.

Ce măsuri a luat România după incidentele cu drone

După cele trei incidente, România Bucureștiul a adoptat o serie de măsuri ferme:

L-a convocat pe ambasadorul Federației Ruse la Ministerul Afacerilor Externe pentru a protesta oficial față de încălcările repetate ale spațiului aerian românesc;

A declarat persona non grata și a expulzat un diplomat rus din cadrul Ambasadei Rusiei la București;

A transmis că Rusia poartă întreaga responsabilitate pentru incidentele produse în apropierea graniței țării.

Rusia a acuzat România că ar fi înscenat incidentele cu drone rusești și amenință cu represalii

Moscova a lansat o serie de acuzații și amenințări la adresa României după expulzarea diplomatului rus din cadrul Ambasadei Rusiei la București. După ce luni, 27 iulie, i-au fost prezentate dovezile că drona doborâtă de aviația română era de origine rusă, ambasadorul Rusiei, Vladimir Lipaev, a avertizat România asupra riscului unei confruntări cu Moscova.

Apoi, tot luni, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova a spus că Moscova va oferi "răspunsul cuvenit" la expulzarea diplomatului rus din cadrul Ambasadei Rusiei la București.

Reprezentanții Moscovei nu s-au oprit aici. Ministerul de Externe de la Moscova a afirmat marţi seară că afirmaţiile României că drone ruseşti i-au violat spaţiul aerian sunt lipsite de temei, a acuzat că incidentele cu drone ar fi înscenate şi a amenințat cu represalii.

Purtătoarea de cuvânt a MAE rus, Maria Zaharova, a scris într-o postare pe site-ul ministerului că poporul român nu ar fi de acord cu acuzaţiile guvernului său şi a îndemnat în schimb la o "judecată sănătoasă" în adoptarea unei poziţii asupra războiului de peste patru ani dintre Rusia şi Ucraina.

"Respingem aceste ultime acuzaţii nefondate. Incidentele înscenate şi materialele lor de propagandă arată tentativa conducerii româneşti de a acoperi rezultatele dezastruoase ale poziţiei lor iresponsabile în susţinerea regimului de la Kiev", a scris Zaharova.

"Anume aventurismul pro-ucrainean lipsit de orice reținere, și nicidecum „manevrele Moscovei”, subminează fundamentele securității naționale a României și afectează negativ situația sa socială și economică. De aceea, nimeni nu ar trebui să fie surprins că în societatea românească se conturează tot mai clar nevoia de bun-simț atunci când este vorba despre Ucraina și despre extravagantele conducerii sale. Acțiunile neprietenoase ale Bucureștiului nu vor rămâne fără răspuns", a adăugat ea.

Ce s-a întâmplat, de fapt, la MAE. Ce i-a supărat pe ruși

"Partea română a evidenţiat că Federaţia Rusă poartă responsabilitatea exclusivă pentru toate aceste incidente grave şi pentru deteriorarea mediului regional de securitate", preciza, MAE, după ce l-a convocat pe ambasadorul Rusiei la București.

Totodată, MAE precizase că în cadrul întrevederii, ambasadorului rus i-a fost înmânată oficial Nota verbală prin care partea română a notificat aplicarea declarării ca inacceptabil a unui membru al misiunii Federaţiei Ruse la Bucureşti, cu obligaţia de a părăsi teritoriul României în decurs de cinci zile.

În plus, diplomatului rus i-au fost prezentate fragmente ale dronei distruse pe teritoriul României, componente despre care investigaţiile derulate de Parchet au confirmat oficial că sunt de provenienţă rusească.

"În cadrul întâlnirii a fost exprimat protestul ferm al părţii române faţă de aceste acţiuni ilegale şi iresponsabile şi claritatea atribuirii responsabilităţii. A fost subliniat faptul că este absolut inadmisibil şi intolerabil ca Federaţia Rusă să continue încălcarea spaţiului aerian al României, care reprezintă, în egală măsură, spaţiul aerian al NATO şi al Uniunii Europene", a mai transmis MAE.

Totuși, în pofita dovezilor, Rusia a conttinuat să nege că ar fi responsabilă de aceste incidente cu drone. Mesajele agresive de la Moscova au apărut după ce România a declarat persona non grata și a expulzat acel diplomat rus din cadrul Ambasadei Rusiei la București.

Reamintim că în luna mai, o dronă de provenienţă rusă s-a prăbuşit peste un bloc de locuinţe din Galaţi în timpul unui atac asupra Ucrainei vecine, provocând rănirea unei femei şi a unui minor.