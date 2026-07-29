Ultima zi de grevă în Sănătate? Conflictul de muncă ar putea fi închis, arată ultimele informații

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Ce se întâmplă de mâine cu greva din Sănătate?

Au fost două zile de grevă în Sănătate. Ce urmează?

Ministerul Sănătății a transmis că a amânat decizia pe legea salarizării și că nu o va mai trimite în Parlament. Ultimele informații pe care le are Camera Federativă a Sindicatelor Medicilor, condusă de Victor Eșanu, arată că Ministerul continuă discuțiile cu Sanitas.

Cseke Attila a zis că nu a fost consultat și a mai spus că nu este de acord cu prevederile din proiectul legii salarizării referitoare la sporuri.

În ceea ce privește continuarea sau nu a grevei, decizia urmează să fie luată joi dimineață. Au existat presiuni, dar acestea erau de așteptat într-un conflict de asemenea amploare. Gradul de participare a fost foarte mare, ne-a zis Victor Eșanu, președintele Camerei Federative a Sindicatelor Medicilor din România (CFSMR).

Ministerul Muncii le-a confirmat, de asemenea, că nu va forța înaintarea proiectului în Parlament

Inițial, ministrul Dragoș Pîslaru a spus că nu îl interesează decizia Curții de Apel și că procesul legislativ va continua pe perioada judecării cauzei. Ulterior, și-a dat seama că această variantă poate crea probleme juridice și a încercat soluția prin care parlamentarii să depună proiectul în nume personal. Dar greva a avut efect și, între timp, a renunțat și la această intenție. Așa au fost informate sindicatele.

Guvernul s-a angajat să nu mai trimită proiectul în Parlament. Și-au dat seama că nu există susținere politică. PSD și UDMR au anunțat explicit că nu vor vota proiectul și era de așteptat ca nici opoziția să nu voteze. Practic, au renunțat pentru că au realizat că proiectul nu ar fi trecut.

Premierul Ilie Bolojan a simțit efectele grevei și chiar a cerut scuze pacienților. Acest lucru arată cum funcționează dialogul social în România. Politicienii reacționează doar sub presiune. Pot fi convinși doar prin greve.

De ce au refuzat sindicatele proiectul? Pentru că, deși li se spunea că veniturile nu vor scădea, legea ar fi dus, în realitate, la diminuarea acestora, a zis Victor Eșanu, președintele Camerei Federative a Sindicatelor Medicilor din România (CFSMR), pentru DC News.

Promisiunea premierului că salariile vor fi menținute prin acordarea unor sume compensatorii până în 2030 este considerată drept o simplă vorbă. Dacă nici prevederile legii pensiilor nu au fost respectate, iar indexările nu s-au făcut, nu exista nicio garanție că aceste sume compensatorii vor fi acordate. Victor Eșanu a mai zis, pentru DC News, că sindicatele nu mai au încredere în promisiuni, indiferent de partidul aflat la guvernare. Acesta este motivul pentru care proiectul a fost respins: Prin tăierea sporurilor, veniturile scădeau, iar sumele compensatorii nu ofereau nicio garanție.

În măsura în care Guvernul își respectă angajamentul de a nu trimite proiectul în Parlament, greva ar putea fi închisă. Decizia finală va aparține însă Sanitas și celorlalte organizații care au coordonat protestele. Din informațiile existente în acest moment, conflictul pare să se apropie de final.

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Federația Solidaritatea Sanitară din România și-a reafirmat miercuri disponibilitatea de a negocia orice proiect de lege a salarizării, indiferent de autorii tehnici sau de partidele politice care-l inițiază și și-a exprimat solidaritatea cu revendicările legitime ale angajaților care protestează. A precizat că în cazul în care negocierile eșuează organele de conducere ale federației pot decide posibilitatea de sprijinire a grevei din sănătate.

„Federația Solidaritatea Sanitar din România (FSSR) își exprimă solidaritatea cu revendicările legitime ale angajaților care protestează și respectă dreptul colegilor de a-și desfășura acțiunea sindicală. Dreptul la grevă este un drept fundamental. FSSR nu comentează opțiunea de acțiune sindicală a unei alte organizații reprezentative și nu se va situa niciodată de partea celor care contestă legitimitatea nemulțumirii angajaților din sănătate”, se arată într-un comunicat de presă al Federației.

Potrivit FSSR, niciun angajat din sănătate nu trebuie să piardă venit, iar riscul profesional și continuitatea serviciilor medicale trebuie plătite corect.

FSSR a transmis că nu va transforma o cauză comună într-o competiție între organizații sindicale și nu va alimenta polemici care îi avantajează doar pe cei care evită soluțiile.

„Greva actuală face vizibilă gravitatea situației. În paralel, FSSR va continua negocierea pe texte, calcule și mecanisme aplicabile și își va decide propriile forme de acțiune prin organele sale statutare. Prezența la masa negocierilor nu înseamnă acordul cu proiectul, ci înseamnă refuzul de a lăsa textul legii să fie scris în absența angajaților. Solicităm ca greva să nu fie folosită drept pretext pentru amânarea discuției de fond și, în aceeași măsură, ca participarea FSSR la consultări să nu fie prezentată drept acceptare a proiectului de către sectorul sanitar”, transmit reprezentanții FSSR.

Potrivit sursei citate, deciziile organelor colective de conducere ale federației includ posibilitatea de sprijinire a grevei, dacă negocierile eșuează.

Totodată, FSSR solicită președintelui României și tuturor partidelor parlamentare să reducă incertitudinea politică și să construiască o majoritate capabilă să învestească un Guvern cu mandat deplin.

„Angajații din sănătate nu pot negocia la nesfârșit într-un un vid de decizie, iar pacienții nu trebuie să suporte costul incapacității politice de a forma un Executiv care să poată asuma soluții legislative și bugetare', evidențiază Federația.

FSSR cere numirea unui Guvern cu puteri depline, ca partener legitim de negociere, consemnarea în scris a fiecărei runde de consultare și publicarea versiunilor succesive ale proiectului, cu evidențierea modificărilor convenite, actualizarea continuă a proiectului legii salarizării, în partea privitoare la Sănătate, conform celor convenite de comun acord în consultările deja desfășurate, garantarea faptului că niciun angajat nu pierde venit, prin raportarea protecției tranzitorii la venitul salarial total, nu la salariul de bază, plata corectă a drepturilor de continuitate: gărzi, ture, muncă în zilele de repaus săptămânal și în sărbătorile legale.

FSSR mai solicită urgentarea elaborării grilelor de salarizare specifice Sănătății și a Hotărârii de Guvern privind Regulamentul de sporuri, asigurarea unui regim adecvat sporurilor pentru condiții de muncă și restabilirea diferențierii în raport cu riscul, complexitatea și specialitatea medicală, prin creșterea limitelor sporurilor pentru condițiile de muncă și introducerea unei părți a actualelor sporurilor în salariile de bază, dar și preluarea de către parlamentari, ca amendamente, a propunerilor complete înaintate de FSSR, în momentul aprobării proiectului de lege în Parlament.

„Precizăm că absența acestor demersuri firești forțează organele colective ale FSSR să ia în considerare declanșarea protestelor”, afirmă sindicaliștii de la FSSR.