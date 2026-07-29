Atacurile Ucrainei în profunzimea Rusiei, percepute ca o victorie pentru Occident. Cu ce acuzații vine ministrul rus de Externe

Serghei Lavrov, ministrul de Externe rus. Foto: Agerpres

Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, a declarat că atacurile lansate de Ucraina asupra unor obiective din interiorul Rusiei sunt prezentate de Occident ca o schimbare a dinamicii războiului.

Occidentul consideră atacurile ucrainene în profunzimea teritoriului Rusiei drept o victorie care va conduce la dezintegrarea Rusiei, dar ruşii nu vor accepta ultimatumuri întrucât nu şi-au pierdut demnitatea, a declarat miercuri ministrul rus de externe Serghei Lavrov, citat de agenţia EFE.

"Ei văd că lovesc ţinte cu multe dintre armele lor cu rază lungă de acţiune şi au început să promoveze aceasta ca o schimbare a dinamicii conflictului, şi anume că Ucraina ar putea învinge Rusia", a remarcat ministrul rus de externe într-un interviu acordat agenţiei de ştiri ruse TASS.

Ca atare, "se aud din nou sloganuri de provocare a unei înfrângeri strategice Rusiei, sloganuri de decolonizare a Rusiei, ceea ce înseamnă în mod deschis dezintegrarea ţării noastre", a adăugat el.

Într-o tactică de război asimetric, Ucraina şi-a intensificat în ultimele luni atacurile împotriva rafinăriilor, depozitelor de combustibil şi bazelor militare de pe teritoriul Rusiei, iar în ultimele săptămâni a adăugat pe lista sa de ţinte depozitele Wildberries, echivalentul rusesc al Amazon.

"Canalele noastre de televiziune arată toate planurile Occidentului"

Potrivit ministrului rus de externe, Occidentul "sprijină activ" politicieni opozanţi ruşi care au emigrat şi organizează în Europa tot felul de "grupuri anti-ruseşti care strâng fonduri pentru a duce o luptă clandestină menită să fractureze societatea rusă".

"Este un lucru pe care ei nu îl ascund deloc. Canalele noastre de televiziune arată toate planurile Occidentului. Şi este important ca toată lumea să vadă asta, pentru a înţelege că nu este o glumă (...) Întreaga lume autoproclamată "civilizată" s-a ridicat împotriva noastră", a adăugat Lavrov.

Între timp, a continuat el, "întreaga lume urmăreşte cu mare atenţie, iar unii cu mari aşteptări, cum se va termina acest război impus de Occident" şi căruia, a spus Lavrov, preşedintele rus Vladimir Putin a răspuns prin lansarea campaniei militare în Ucraina.

Potrivit şefului diplomaţiei ruse, Occidentul a crezut că are Rusia "în buzunar", iar acum cere Rusiei un armistiţiu în Ucraina ca o condiţie pentru a negocia, poziţie în care Moscova vede un "ultimatum".

Pe de altă parte, ministrul rus de externe consideră că Rusia "face progrese zilnic" pe frontul din Ucraina. "Nu atât de rapid precum ne-am dori, dar ne protejăm trupele", a susţinut el, menţionând că Ucraina "vrea să compenseze eşecurile sale pe front prin atacuri teroriste şi să submineze nivelul de trai cu care ruşii s-au obişnuit", notează Agerpres.

Noul şef al armatei ucrainene, discuții cu comandantul suprem al forţelor aliate din Europa ale NATO

Noul şef al armatei ucrainene, Mihailo Drapati, a avut prima sa discuţie telefonică cu comandantul suprem al forţelor aliate din Europa ale NATO, Alexus Grynkewich, la mai puţin de o săptămână de la preluarea funcţiei, relatează dpa.

Miercuri, într-o postare pe reţelele de socializare, Drapati a spus că şi-a prezentat în linii mari viziunea pentru obţinerea victoriei împotriva Rusiei, precum şi capabilităţile militare necesare atingerii acestui obiectiv.

Discuţiile cu generalul american Grynkewich au vizat, de asemenea, intensificarea atacurilor ucrainene asupra unor ţinte aflate adânc pe teritoriul Rusiei şi împiedicarea infiltrării trupelor ruse în liniile defensive ucrainene, a mai spus acesta.

Ucraina a intensificat semnificativ atacurile cu drone şi rachete asupra unor ţinte aflate la sute de kilometri în spatele liniei frontului, în Rusia.

Kievul a beneficiat de sprijinul serviciilor de informaţii ale aliaţilor occidentali

Potrivit relatărilor din presa occidentală, Kievul a beneficiat de sprijinul serviciilor de informaţii ale aliaţilor occidentali pentru efectuarea unora dintre atacurile cu rază lungă de acţiune.

"Lucrăm la creşterea numărului de victime în rândul inamicului şi la reducerea capacităţii economice a Moscovei. Folosim abordări asimetrice şi tehnologii ucrainene în acest scop", a declarat Drapati.

Atacurile ucrainene, inclusiv cele care au vizat rafinării de petrol, au perturbat ocazional aprovizionarea cu combustibili în Rusia şi în teritoriile ucrainene ocupate de Rusia. Numărul victimelor civile provocate de aceste atacuri a crescut, de asemenea, în ultimele săptămâni, conform Agerpres.

Rafinăria Ufa, lovită pentru a doua oară într-o săptămână

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat la începutul lunii că forțele ucrainene au lovit pentru a doua oară în decurs de o săptămână rafinăria de petrol Ufa, una dintre cele mai importante din Rusia. Potrivit acestuia, rafinăria este unul dintre cei mai mari producători de lubrifianți din Rusia și se află la peste 1.000 de kilometri de granița cu Ucraina.

„Acesta este un răspuns pe deplin justificat la tot ceea ce Rusia face împotriva noastră. Este nevoie de pace, iar conducerea Rusiei trebuie să înțeleagă acest lucru”, a scris Volodimir Zelenski pe platforma X.

„Rusia trebuie să pună capăt războiului. Iar conducerea Rusiei are toate posibilitățile să facă acest lucru. Le mulțumesc tuturor militarilor ucraineni care asigură precizia loviturilor noastre la distanță”, a adăugat președintele ucrainean.

Zelenski a mai afirmat că Ucraina a atacat și o fabrică din regiunea Penza, situată la sud est de Moscova și la aproximativ 500 de kilometri de Ucraina, unde sunt produse componente pentru rachete.

Autoritățile ruse nu au confirmat atacurile, iar informațiile nu au putut fi verificate din surse independente. Ministerul rus al Apărării a anunțat că a interceptat 179 de drone ucrainene deasupra a 16 regiuni ale Rusiei, precum și deasupra Crimeei anexate și a apelor mărilor Azov și Neagră. Guvernatorul regiunii Penza, Oleg Melnicenko, a declarat doar că fragmente provenite de la dronele doborâte au avariat o linie electrică și au căzut peste o clădire aflată în construcție.

„Vedem problemele, suntem conștienți de ele și luăm măsuri, însă vom asigura cu siguranță securitatea țării și a cetățenilor noștri, precum și inviolabilitatea frontierelor Rusiei”, a declarat Vladimir Putin într-un discurs.

Dronele și rachetele dezvoltate și produse în Ucraina lovesc de mai multe luni infrastructura petrolieră a Rusiei, inclusiv rafinării, terminale, depozite de combustibil și stații de pompare ale conductelor.

Ca urmare a acestor atacuri, mai multe regiuni din Rusia, unul dintre cei mai mari producători de energie din lume, au introdus măsuri de raționalizare a combustibilului.

Potrivit unor oficiali occidentali, Ucraina a dezvoltat armament nou și, în ultimele luni, a obținut un avantaj pe acest segment. Oficialii și analiștii susțin că loviturile asupra rutelor de aprovizionare aflate în spatele liniei frontului au redus ritmul de înaintare al armatei ruse.

„Rușii au acum mari probleme în transportarea infanteriei pe linia frontului și în aprovizionarea acesteia”, a declarat miercuri ministrul ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov.

Drone ucrainene au lovit o țintă abia reparată de ruși

Drone ucrainene au lovit luna trecută o rafinărie din Moscova pentru a doua oară, abia reparată, rafinăria Kapotnia, în timp ce Rusia a lansat rachete asupra Kievului, transmite Reuters.

Primarul capitalei ruse, Serghei Sobianin, a afirmat pe Telegram că apărarea antiaeriană a doborât joi peste 60 de drone. Un martor al agenţiei Reuters a relatat că s-au văzut flăcări şi coloane de fum în districtul moscovit Kapotnia din sud-este, unde este situată rafinăria Moscovei.

Sobianin a precizat că atacul este masiv, iar respingerea dronelor continuă; câteva din acestea au ajuns la rafinărie.

Conform unor surse ale agenţiei citate, un alt atac cu drone a impus sistarea funcţionării rafinăriei.

În regiunea Moscova, dronele ucrainene au mai lovit un bloc-turn de locuinţe, o uzină şi mai multe case, a anunţat guvernatorul Andrei Vorobiov. Aeroportul Şeremetievo a suspendat temporar zborurile şi a ordonat evacuarea; unii din cei obligaţi să plece s-au adăpostit în zona de parcare.

Rusia își continuă ofensiva în Ucraina

Şi Kievul a fost atacat a doua oară săptămâna aceasta. Administraţia militară a avertizat populaţia să rămână în adăposturi până la încetarea alarmei antiaeriene, deoarece ruşii lovesc cu rachete balistice.

Atacurile ruseşti asupra capitalei ucrainene au ucis zilele trecute zece oameni şi au provocat distrugeri la Lavra Peşterilor, aşezământ monahal vechi de 1000 de ani, notează Agerpres.

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