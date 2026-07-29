Oameni băgați în sperieți de doi meteoriți uriași. „Am crezut că e un avion în flăcări” / „Vacile au înnebunit” - VIDEO

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Doi meteoriți de mari dimensiuni au fost observați deasupra Noii Zeelande în decurs de numai câteva zile, oferind un spectacol uimitor, dar provocând și panică în rândul multor localnici.

Doi meteoriți uriași au străbătut cerul Noii Zeelande în ultimele zile, încântându-i pe unii, dar băgându-i în sperieți pe alții, care nu știau ce se întâmplă.

O minge de foc a fost văzută deasupra unor părți ale Insulei de Nord puțin după ora 22:20, marți seară, după ce o altă minge de foc a străbătut cerul Insulei de Sud duminică seara, scrie The Guardian.

Pu scurt:

De ce s-au speriat oamenii și cum au descris cei doi meteoriți uriași

Martorii au descris o minge de foc uriașă, de culoare portocalie, cu o coadă mov, care a luminat cerul asemenea unei explozii. Mulți au crezut inițial că este vorba despre un avion în flăcări sau despre un alt incident grav.

De ce s-a auzit o bubuitură puternică

Zgomotul puternic a fost produs de o bubuitură sonică, semn că meteoritul a pătruns foarte adânc în atmosferă și s-a apropiat relativ mult de sol.

De ce meteoriții sunt greu de recuperat

Recuperarea unui meteorit poate fi dificilă, mai ales dacă țara are teren accidentat, iar infrastructura nu permite accesarea tuturor zonelor.

Ce spun oamenii care au văzut cei doi meteoriți uriași

Imaginile surprinse de camerele de bord, camerele de securitate și camerele specializate pentru meteoriți au arătat cerul Insulei de Nord luminându-se puternic, zeci de oameni descriind pe rețelele sociale „explozia uriașă” pe care au observat-o.

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„Am crezut că a luat foc un avion”, a scris un localnic pe rețelele sociale.

„A fost imensă, mingea era portocalie cu o coadă mov. Am văzut cum se scurge fum negru din ea”, a scris altul.

Un alt martor a scris că a fost cel mai mare meteorit pe care l-a văzut vreodată: „Avea o coadă care se întindea pe aproape tot cerul și culori impresionante”.

Altă persoană a povestit că a auzit „un huruit puternic și grav”, care a speriat păsările din zonă, iar o altă persoană a spus că „vacile au înnebunit”.

„Am auzit-o și am văzut-o și în Ruby Bay și ne întrebam ce este zgomotul acela, de parcă cineva ar fi lovit un tomberon cu o piatră”, a mărturisit altcineva.

Directorul Fireballs Aotearoa se relaxa în jacuzzi când cerul s-a luminat brusc

Steve Wyn-Harris, care a devenit recent directorul Fireballs Aotearoa, o organizație formată din geologi, astronomi și cercetători amatori care urmăresc meteori și meteoriți, a povestit că se relaxa în jacuzzi-ul său din Hawke's Bay când cerul s-a luminat brusc.

„Am văzut o străfulgerare puternică pe cer și mi-am spus: 'Nu, nu poate fi o minge de foc. Ar fi prea frumos ca să fie adevărat'”, a declarat el.

Inițial a crezut că este un fulger, dar apoi telefonul său a început să se umple de notificări cu relatări ale martorilor.

De ce oamenii au auzit o bubuitură

„Și mai important, ceea ce este cu adevărat interesant este că oamenii au auzit zgomotul, bubuitura sonică”, a spus el, explicând că acest lucru înseamnă că meteoritul a ajuns relativ aproape de sol.

Dealtfel, ș duminică seara, locuitorii Insulei de Sud au semnalat un fenomen asemănător, descriind o dâră luminoasă care a traversat cerul. Totuși, doar 10 meteoriți confirmați au fost găsiți în Noua Zeelandă în ultimii 150 de ani. Mulți alții au căzut și nu au fost găsiți niciodată. Recuperarea unui meteorit poate fi dificilă: Noua Zeelandă are o populație mică, așa că este puțin probabil să observe toți meteorii care intră în atmosferă. În plus, țara are un teren accidentat și dens care poate împiedica căutarea de resturi și există o lipsă de infrastructură care să ajute indentificarea locurilor unde vad meteoriții.

Dar acest lucru se schimbă, a spus Wyn-Harris. Fireballs Aotearoa are 200 de camere instalate în toată țara, iar o creștere a numărului acestor camere de monitorizare ar putea ajuta și la eforturile de recuperare a meteoriților.

„Avem una dintre cele mai bune acoperiri din lume, motiv pentru care vedem aceste lucruri acum”, a mai spus Steve Wyn-Harris, directorul Fireballs Aotearoa.

Locuitorii din Noua Zeelandă, în căutarea meteoriților căzuți la sol

El a precizat că mulți oameni au raportat că mingea de foc a coborât suficient de jos în atmosfera Pământului pentru a putea arunca mai mulți meteoriți pe sol. În plus, Wyn-Harris a spus că membrii echipei lor analizează în prezent datele colectate de camerele lor aseară.

„Odată ce acest lucru va fi făcut, vom avea o idee mult mai clară dacă acest meteoroid a coborât suficient de jos și a încetinit suficient pentru a se opri din ardere, a intra în zbor întunecat și, de asemenea, unde ar fi putut ateriza”, a spus el, scrie RNZ.

„Totuși, analizele timpurii arată că acele camere orientate spre nord, în partea de jos a Insulei de Nord, privesc spre o lună aproape plină, iar camerele orientate spre sud sunt inundate de lumina puternică observată, ceea ce face dificilă colectarea de date utile pentru a identifica locul unde ar fi putut cădea un meteorit”, a mai declarat acesta.

Wyn-Harris a mai spus că, dacă oamenii au auzit ceva pe acoperiș , marți noaptea, de la ora 22:26, ​​ar fi bine să verifice jgheaburile. Totodată, Fireballs Aotearoa îi încurajează pe locuitorii din sudul Insulei de Nord să fie atenți la eventuale fragmente provenite din presupusul meteorit observat marți. Wyn-Harris i-a sfătuit pe oameni să le fotografieze fără să le atingă și să ia legătura cu Aotearoa de la Fireball, care fie va confirma, fie va infirma dacă este vorba de un meteorit.

Ce sunt meteoriții

Meteoriții sunt obiecte ajunse pe suprafața Pământului ca urmare a arderii incomplete în atmosferă a meteoroizilor (bucăți de diverse dimensiuni de fier și rocă, rezultate în special în urma coliziunii dintre asteroizi).

Există trei mari categorii de meteoriți:

meteoriți pietroși, sau „aerolitici”, care sunt cei mai comuni și sunt formați din piroxen, olivină și plagioclazi,

minerale silicioase și o oarecare cantitate de nichel-fier. Aceștia se subdivid în chondrite și achondrite.

meteoriți feroși, sau „siderolitici”, care sunt compuși în cea mai mare parte din aliaje nichel-fier.

meteoriți micști, sau „pietroși-feroși”, ca de exemplu pallasitele, sunt rari și conțin amestecuri de silicați și aliaj nichel-fier.

Care este originea meteoriților

Mare parte din zecile de mii de meteoriți găsiți pe Pământ sunt resturi din centura de asteroizi. Doar 18 din ei se pare că provin de pe Lună, și numai 14 de pe Marte. Unii ar putea să provină din comete.

Cele mai probabile locuri unde pot fi găsiți meteoriți sunt cele deschise, cum sunt câmpurile de gheață și deșerturile, unde nu au fost îngropați de sedimente sau roci, acoperiți de vegetație sau îngropați sub construcții. Numai în Antarctica au fost colecționate 17.000 de eșantioane de meteoriți.

Cel mai mare meteorit care a lovit Pământul în epoca modernă

Mulți meteoroizi cad spre Pământ, dar majoritatea ard din cauza frecării cu aerul încă înainte să atingă Pământul, în momentul intrării lor în straturile înalte ale atmosferei. Există însă și cazuri în care meteoroizii mari și chiar gigantici au intrat în atmosfera Pământului, nearzând complet și rezultând astfel meteoriții.

Cel mai mare meteorit care a lovit Pământul în epoca modernă este cel căzut la 30 iunie 1908 la nord de râul Tunguska, în Siberia centrală. Explozia nu a produs victime umane, deoarece zona este aproape pustie, însă o asemenea explozie ar putea distruge în întregime chiar și un oraș de mărimea Bucureștiului.

Potrivit cercetătorilor, evenimentul a fost produs de un asteroid pietros (sau, mai puțin probabil, unul bogat în material fragil) cu diametrul de aproximativ 50–80 m, care a explodat în atmosferă la o altitudine de aproximativ 5–10 km. Energia eliberată este estimată la 10–15 megatone TNT.

Deși nu a fost descoperit niciun crater de impact, cercetătorii consideră că acesta nu s-a format deoarece meteoritul a explodat în atmosferă, la aproximativ 5–10 km deasupra solului. Explozia a eliberat o energie uriașă, iar corpul s-a dezintegrat aproape complet înainte de a atinge Pământul, motiv pentru care nu au rămas un crater și nici fragmente mari ale meteoritului.

Ce meteoriți au fost descoperiți în România

Baza de date a Meteoritical Society înregistrează 10 meteoriți oficiali proveniți din România. Printre cele mai cunoscute descoperiri se numără:

Mező-Madaras (1852) – căzut în județul Mureș; unul dintre cei mai bine studiați meteoriți românești, cu o masă totală recuperată de aproximativ 22,7 kg.

Kakowa (1858) – căzut în actualul județ Caraș-Severin; un meteorit de tip L6, din care au fost recuperate aproximativ 577 g.

Sopot (1927) – descoperit în județul Dolj; meteorit de tip H5, cu o masă de 958 g.

Țăuți (1937) – căzut în județul Arad; unul dintre cei mai mari meteoriți recuperați în România, cu o masă de aproximativ 21 kg.

Greșia (1990) – găsit în județul Teleorman; un meteorit de 26,9 kg, descoperit la suprafață și clasificat oficial ulterior.

Precizăm că deși în România sunt observate periodic mingi de foc, meteoriții căzuți sunt foarte rar identificați la sol.