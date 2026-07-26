UNESCO a luat decizia: Muntele Olimp, locul legendar al zeilor, intră în Patrimoniul Mondial

Imagine cu Munte. Foto: Pixabay

Muntele Olimp din Grecia, considerat în mitologia greacă lăcașul celor 12 zei olimpieni, a fost inclus oficial pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO, în semn de recunoaștere a valorii sale naturale și culturale.

Muntele Olimp din Grecia a intrat oficial pe Lista Patrimoniului Mondial după ce a fost înscris de UNESCO. Olimpul a fost recunoscut pentru valoarea sa naturală și culturală excepțională.

În cadrul celei de-a 48-a sesiuni a Comitetului Patrimoniului Mondial de la Busan, Coreea de Sud, a fost luată decizia privind înscrierea Muntele Olimp. Astfel, acesta a devenit unul dintre puținele situri de pe planetă desemnate ca fiind bun mixt al Patrimoniului Mondial.

Grecia dispune de un număr total de 21 de situri incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO

În mitologia greacă a fost venerat și prezentat ca lăcaș al celor 12 zei olimpieni. Totodată, este una dintre zonele cu cea mai bogată biodiversitate din Europa. Specii rare de faună sălbatică, specii care nu se găsesc nicăieri altundeva pe Pământ, dar și aproape 2.000 de taxoni vegetali se regăsesc pe acest munte arhicunoscut.

Odată cu înscrierea, Grecia dispune de un număr total de 21 de situri incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO. Trei dintre acestea sunt situri mixte. Statul elen a fost încântat de această desemnare și o privește ca pe o recunoaștere internațională de mare prestigiu, care va întări mai mult imaginea țării în plan turistic și cultural. În același timp, desemnarea va mări eforturile de conservare și va spori vizibilitatea la nivel mondial a unuia dintre cele mai emblematice peisaje ale țării, conform Ekathinmerini.

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