Accident cu şase răniţi în judeţul Suceava

Imagine cu o ambulanță. Sursa foto: Agerpres

Grav accident rutier produs în judeţul Suceava.

Şase persoane, dintre care doi copii, au fost rănite, duminică, într-un accident rutier produs în localitatea Pojorâta, au informat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Suceava. În accident au fost implicate două autoturisme.

Potrivit ISU Suceava, la faţa locului au intervenit pompierii militari, cu o autospecială pentru descarcerare şi o ambulanţă SMURD, cu sprijinul a două echipaje SAJ. În urma evenimentului rutier, şase persoane, printre care doi minori, conştiente şi cooperante, au primit îngrijiri medicale, iar ulterior au fost transportate la spital pentru investigaţii suplimentare.

Potrivit unor informaţii de la faţa locului, şoferul unui autoturism înmatriculat în Italia ar fi făcut o depăşire neregulamentară în curbă şi a pătruns pe contrasens, unde a intrat în coliziune cu un autoturism care circula regulamentar, relatează Agerpres.