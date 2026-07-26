Ambasadorul Rusiei la Bucureşti, chemat la MAE după încălcările repetate ale spaţiului aerian românesc

Oana Țoiu / Agerpres

Oana Ţoiu a anunţat că ambasadorul rus la Bucureşti a fost chemat la MAE, în urma încălcărilor repetate de către Federaţia Rusă a spaţiului aerian al României.

Poziţia ministrului interimar al afacerilor externe a fost exprimată după ce o nouă dronă a fost doborâtă duminică dimineaţă, la ora 10:13, de o aeronavă F-16 a Forţelor Aeriene Române, deasupra apelor teritoriale ale României, în zona Sulina-Chilia.

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"Anchetele privind dronele doborâte ieri şi astăzi sunt în curs de desfăşurare. Protestul diplomatic al României împotriva Federaţiei Ruse se va baza pe aceste anchete. Este inadmisibil şi intolerabil ca Federaţia Rusă să continue să încalce spaţiul aerian al României, care este, în acelaşi timp, spaţiu aerian NATO şi spaţiu aerian al Uniunii Europene.

Astfel de acţiuni sunt inacceptabile şi le tratăm cu cea mai mare seriozitate, alături de aliaţii noştri. În urma acestor încălcări repetate, ambasadorul Federaţiei Ruse a fost chemat la Ministerul Afacerilor Externe al României", a scris Oana Ţoiu, duminică, într-o postare pe platforma X.

Ea i-a felicitat pe piloţii români şi echipele de la sol pentru profesionalismul, curajul şi eficienţa cu care îşi îndeplinesc misiunile, subliniind că prin acţiunile lor, aceştia contribuie la apărarea teritoriului naţional şi la siguranţa cetăţenilor români.