Avertizare de "Alertă extremă" în Tulcea, din cauza riscului căderii unor obiecte din spațiul aerian

Mesaj RO-ALERT emis în Tulcea.Ce au transmis autoritățile / FOTO: DC News

Locuitorii din Tulcea au primit duminică dimineață un mesaj RO-ALERT de „Alertă extremă”, după ce autoritățile au avertizat asupra posibilității căderii unor obiecte din spațiul aerian și le-au recomandat oamenilor să se adăpostească.

Duminică dimineaţă, locuitorii din Tulcea au primit pe telefoane un mesaj RO-ALERT de "Alertă extremă", legat de posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian.

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"Există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian. Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori", se arată în mesajul IGSU transmis pe telefoanele mobile. Durata estimată a alertei extreme este de aproximativ 90 de minute.