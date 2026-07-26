Patru cutremure în zona seismică Vrancea, în ultimele 24 de ore

Cutremur / Foto: Inquam, de Octav Ganea

Patru cutremure s-au produs, în ultimele 24 de ore, în zona seismică Vrancea.

Datele publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) arată că sâmbătă şi în noaptea de sâmbătă spre duminică s-au produs nu mai puţin de patru cutremure în zona seismică Vrancea, iar cel mai puternic dintre ele a avut magnitudinea 3,5.

Iată care a fost cronologia seismelor: