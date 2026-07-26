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Patru cutremure în zona seismică Vrancea, în ultimele 24 de ore

Mihai Ciobanu Autor: Mihai Ciobanu
Data publicării: 26 Iul 2026
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imagine cutremur
Cutremur / Foto: Inquam, de Octav Ganea

Patru cutremure s-au produs, în ultimele 24 de ore, în zona seismică Vrancea.

Datele publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) arată că sâmbătă şi în noaptea de sâmbătă spre duminică s-au produs nu mai puţin de patru cutremure în zona seismică Vrancea, iar cel mai puternic dintre ele a avut magnitudinea 3,5.

Iată care a fost cronologia seismelor:

  • În ziua de 25 Iulie 2026 la ora 15:13:24 s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.1, la adâncimea de 103.1km.
  • În ziua de 25 Iulie 2026 la ora 23:20:30 s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.2, la adâncimea de 89.0km.
  • În ziua de 26 Iulie 2026 la ora 02:35:26 s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.5, la adâncimea de 147.7km.
  • În ziua de 26 Iulie 2026 la ora 04:52:04 s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.4, la adâncimea de 18.8km.

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