Părinții Nokia au descoperit soluția la criza energiei: Bateria cu nisip

Finlandezii au inventat un sistem de stocare a energiei electrice bazat pe principiul termosului, umplut cu nisip. Fotografie cu caracter ilustrativ. Autor Kadir Akman, Pexels

În anii 90 ai secolului trecut Finlanda revoluționa telefonia mobilă cu celebrul Nokia, transformând celularul dintr-un produs de lux în unul accesibil pentru oricine. Inventivitatea finlandezilor aduce, acum, o soluție la criza energiei: bateria care nu folosește materialele rare, scumpe și poluante, ci banalul nisip.

Tehnologia folosită pentru producția bateriilor cu nisip este veche de secole, unitatea de stocare fiind, de fapt, un termos uriaș, plin cu nisip. În timpul zilei, când centralele fotovoltaice aruncă în rețea energie curată, unitatea de stocare folosește curentul electric pentru a încălzi la temperaturi de sute de grade nisipul. Izolația performantă a ”silozului” permite păstrarea căldurii timp de mai multe zile, iar când este nevoie de curent, prin nisipul fierbinte este circulată apă, aburul rezultat punând în funcțiune turbina unei centrale electrice.

O astfel de baterie, care adăpostește 2000 de tone de nisip în silozul de 13 metri înălțime, funcționează de un an în orașul Pornainen, cu 5000 de locuitori, asigurând o reducere cu 70% a emisiilor de CO2, încălzirea completă, timp de o lună de iarnă, sau necesarul de energie electrică timp de o lună de vară. Modul de operare, cu încărcarea din rețea în perioadele în care este excedent de energie electrică, iar prețul foarte mic, și utilizarea energiei stocate în perioadele de vârf, cu preț mare, asigură o reducere semnificativă a facturilor pe care le plătesc locuitorii din micul orășel finlandez.

Mai multe comunități din țara celor o mie de lacuri au început să instaleze astfel de baterii cu nisip, mai prietenoase cu mediul ca bateriile clasice și mai ieftine decât hidrocentralele cu acumulare prin pompaj.