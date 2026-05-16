Un metal de origine extraterestră a fost găsit într-o comoară veche de peste 3.000 de ani

Un metal de origine extraterestră descoperit într-o comoară veche de peste 3.000 de ani a schimbat modul în care cercetătorii privesc unele artefacte din Epoca Bronzului, după ce două obiecte aparent banale s-au dovedit a avea o proveniență neașteptată.

Un metal de origine extraterestră în Comoara de la Villena

În centrul descoperirii se află celebra Comoară de la Villena, un ansamblu de 66 de obiecte datând din Epoca Bronzului, găsit în 1963 în apropiere de Alicante, Spania. Majoritatea pieselor sunt din aur, însă două elemente corodate, aparent dintr-un fier obișnuit, au atras atenția specialiștilor.

Este vorba despre o brățară și o mică semisferă metalică, ambele inițial considerate simple artefacte din fier care au făcut parte dintr-o sabie sau sceptru.

Problema a apărut de la datarea comorii

Obiectele din aur sunt încadrate între 1500 și 1200 î.Hr., perioadă în care fierul extras din minereu nu era încă folosit în regiune. Epoca Fierului în Peninsula Iberică începe mult mai târziu, în jurul anului 850 î.Hr.

Așa a apărut întrebarea: cum pot exista două obiecte din fier într-o comoară atât de veche?

Cercetătorii au luat în calcul o ipoteză neobișnuită: un metal de origine extraterestră, adică fier provenit din meteoriți. Pentru a verifica teoria, specialiștii au analizat cele două piese folosind spectrometria de masă, o metodă precisă care permite identificarea compoziției chimice.

Fierului meteoritic

Rezultatele au indicat un conținut ridicat de nichel, element specific fierului meteoritic, nu celui terestru. Astfel, atât brățara, cât și semisfera ar putea fi realizate din un metal de origine extraterestră. Această concluzie explică de ce cele două piese se potrivesc cu restul comorii.

Dacă interpretarea se confirmă, piesele din Villena ar putea fi printre cele mai vechi exemple de utilizare a fierului meteoritic din Peninsula Iberică, datate în jurul anilor 1400–1200 î.Hr.

Fenomenul nu este unic în istorie. Un exemplu celebru este pumnalul faraonului Tutankhamon, realizat tot din fier provenit din meteoriți, considerat un material extrem de prețios în Antichitate.

Ce urmează pentru studiul artefactelor

Deși rezultatele sunt convingătoare, cercetătorii avertizează că degradarea avansată a obiectelor poate influența, într-o manieră minimă, analiza.

În viitor, metode non-invazive mai avansate ar putea oferi confirmări suplimentare și ar putea stabili cu mai multă precizie originea celor două artefacte.

Dacă ipoteza se confirmă complet, Comoara de la Villena ar putea conține primele dovezi clare ale utilizării unui metal de origine extraterestră în Peninsula Iberică, conform Science Alert.

