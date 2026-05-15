Femeia grav rănită în Azuga, după ce un stâlp a căzut pe ea, a murit

Femeia care a fost grav rănită de un stâlp prăbuşit pe o stradă din staţiunea Azuga a decedat, au confirmat, vineri, surse judiciare.

Potrivit acestora, vor fi efectuate cercetări pentru ucidere din culpă, încadrarea faptelor fiind schimbată după decesul victimei.

"La data de 12 mai 2026, în jurul orei 10:20, poliţiştii din cadrul Poliţiei Staţiunii Azuga au fost sesizaţi, prin intermediul Sistemului Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112, cu privire la producerea unui incident pe strada Victoriei din oraşul Azuga, constând în accidentarea unei persoane ca urmare a prăbuşirii unui stâlp de susţinere a cablurilor electrice", a informat, miercuri, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova.

Lucrări efectuate unde a căzut stâlpul

Conform sursei citate, primele cercetări au arătat faptul că angajaţi ai unei societăţi ar fi efectuat lucrări de demontare şi înlocuire a unor cabluri, iar în acest context unul dintre stâlpi s-ar fi înclinat şi ulterior s-ar fi prăbuşit, lovind o femeie de 67 de ani care se afla pe trotuar.

Victima a fost internată la Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti, surse medicale precizând că starea acesteia este gravă. Ea a suferit traumatism cranio-facial cu fracturi de oase ale feţei, fractură bazin şi de femur bilateral şi fracturi la nivelul coloanei lombare şi a fost dusă la SJU Ploieşti intubată, au arătat sursele citate de Agerpres.

