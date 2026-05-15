€ 5.2088
|
$ 4.4801
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2088
|
$ 4.4801
 
DCNews Stiri Femeia grav rănită în Azuga, după ce un stâlp a căzut pe ea, a murit
Data publicării: 15 Mai 2026

Femeia grav rănită în Azuga, după ce un stâlp a căzut pe ea, a murit
Autor: Tiberiu Vasile

lumanare Femeie grav rănită în Azuga, după ce un stâlp a căzut pe ea, a murit Foto: Pixabay
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

O femeie a murit la spital după ce a fost lovită de un stâlp prăbușit pe o stradă din Azuga.

Femeia care a fost grav rănită de un stâlp prăbuşit pe o stradă din staţiunea Azuga a decedat, au confirmat, vineri, surse judiciare.

Potrivit acestora, vor fi efectuate cercetări pentru ucidere din culpă, încadrarea faptelor fiind schimbată după decesul victimei.

"La data de 12 mai 2026, în jurul orei 10:20, poliţiştii din cadrul Poliţiei Staţiunii Azuga au fost sesizaţi, prin intermediul Sistemului Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112, cu privire la producerea unui incident pe strada Victoriei din oraşul Azuga, constând în accidentarea unei persoane ca urmare a prăbuşirii unui stâlp de susţinere a cablurilor electrice", a informat, miercuri, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova.

Lucrări efectuate unde a căzut stâlpul

Conform sursei citate, primele cercetări au arătat faptul că angajaţi ai unei societăţi ar fi efectuat lucrări de demontare şi înlocuire a unor cabluri, iar în acest context unul dintre stâlpi s-ar fi înclinat şi ulterior s-ar fi prăbuşit, lovind o femeie de 67 de ani care se afla pe trotuar.

Victima a fost internată la Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti, surse medicale precizând că starea acesteia este gravă. Ea a suferit traumatism cranio-facial cu fracturi de oase ale feţei, fractură bazin şi de femur bilateral şi fracturi la nivelul coloanei lombare şi a fost dusă la SJU Ploieşti intubată, au arătat sursele citate de Agerpres. 

CITEȘTE ȘI: Un tramvai a deraiat în Capitală. O porțiune din acesta a intrat în coliziune cu un stâlp. Sunt victime la spital!
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

azuga
femeie
femeie moarta
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 24 minute
Bujorul Madrigal, primul soi creat în România: „Căutăm să potrivim genele celei mai frumoase flori” / FOTO
Publicat acum 26 minute
Caz suspect de hantavirus la Arad. INSP anunță investigație epidemiologică
Publicat acum 40 minute
Toate răspunsurile președintelui Nicușor Dan despre viitorul Guvern conturează un posibil Executiv. Se fac calcule matematice
Publicat acum 53 minute
Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026: 11 zile de festival, 450 de evenimente și artiști din întreaga lume. Chiar și ambasadori
Publicat acum 1 ora si 22 minute
Femeia grav rănită în Azuga, după ce un stâlp a căzut pe ea, a murit
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 13 ore si 1 minut
Horoscop 15 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 8 ore si 55 minute
Herman Berkovits: „De ce România face așa ceva nepoților noștri?!” Cum pierde țara noastră milioane de oameni
Publicat acum 10 ore si 46 minute
Scrisoare PSD către Ursula von der Leyen: Ce îi solicită social-democrații români
Publicat acum 10 ore si 1 minut
Decizia lui Răzvan Dumitrescu după ce un politician n-a mai venit la emisiune. Pe cine va invita data viitoare la DC News
Publicat acum 13 ore si 6 minute
BANCUL ZILEI: Bulă, la ora de psihiatrie
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close