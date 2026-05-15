Subcategorii în Politica

DCNews Politica Victor Negrescu, întrevedere cu secretarul general al OCDE, Mathias Cormann: „Mai rămâne un singur capitol de negociat" / Foto
Data publicării: 15 Mai 2026

Victor Negrescu, întrevedere cu secretarul general al OCDE, Mathias Cormann: „Mai rămâne un singur capitol de negociat" / Foto
Autor: Andrei Itu

Victor Negrescu-Sursa Foto: Agerpres
Victor Negrescu (PSD), vicepreședinte al Parlamentului European, a avut vineri o întâlnire cu Mathias Cormann, secretarul general al OCDE. Victor Negrescu anunţă progres major în aderarea României la OCDE.

Victor Negrescu (PSD), vicepreședinte al Parlamentului European, a vorbit vineri cu Mathias Cormann, secretarul general al OCDE. OCDE este organizația internațională la care România se află în plin proces de aderare.

Negrescu a subliniat că România mai are un capitol de negociat, cu privire la comerț, după care urmează votul politic al actualilor membri OCDE.

„Am avut o întâlnire foarte bună cu secretarul general al OCDE, Mathias Cormann, într-un moment determinant pentru parcursul României către aderarea la OCDE, la sediul central al organizației.
Vestea bună este că România a îndeplinit practic toate cerințele asumate. A mai rămas un singur capitol, cel privind comerțul, iar imediat ce acordul comercial dintre Uniunea Europeană și Statele Unite va fi aprobat, toate capitolele vor fi închise.


Mă bucur că, prin activitatea din Parlamentul European și dialogurile pe care le-am avut recent în Statele Unite, am putut contribui la finalizarea acestui ultim aspect și susținerea acestui obiectiv strategic pentru România.


Secretarul general al OCDE a salutat sprijinul larg, dincolo de diferențele politice, pentru aderarea României. Este un proiect de țară care trebuie susținut de toți. Acum însă contează să folosim activ această apartenență. Aderarea la OCDE nu este doar o etichetă internațională sau un obiectiv diplomatic bifat. Înseamnă mai multă încredere pentru investitori, reguli mai clare și mai stabile, acces la bune practici internaționale, instituții mai eficiente și politici publice mai moderne.

„Aderarea reprezintă șansa de a atrage mai multe investiții, locuri de muncă mai bine plătite și o economie mai competitivă. Înseamnă standarde mai bune în educație, sănătate, administrație și digitalizare. Pentru români, miza reală este una simplă: o calitate a vieții mai bună.

Am discutat și despre consolidarea colaborării dintre OCDE și Parlamentul European, inclusiv pe teme legate de competitivitate, educație, digitalizare, combaterea crimei organizate și dezvoltare economică. Sper și sunt încrezător că decizia finală privind aderarea României la OCDE o să fie luată rapid, în cursul acestui an. România merită să fie parte a acestui club al economiilor dezvoltate”, a transmis europarlamentarul Victor Negrescu, pe o rețea socială, unde a atașat și mai multe poze.

victor negrescu
aderare ocde
