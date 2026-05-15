Horoscop 15 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

Prima parte a zilei va fi destul de dinamică datorită conjuncției Lună-Marte-Chiron în Berbec. Iar a doua parte, după ce Luna va intra în Taur, vom simți nevoia de liniște, confort și stabilitate.

Horoscop 15 mai 2026 Berbec

Începi ziua cu o doză serioasă de energie. Și cu dorința de a te ocupa de multe activități. Însă, pe parcurs, îți vei mai pierde din entuziasm. Poate că ai nevoie de un program simplu.

Horoscop 15 mai 2026 Taur

Luna va intra în semnul tău și se apropie de conjuncția cu Soarele. Vei fi preocupat de a schimba ceva din rutină. De a observa și alte perspective. Nu te lăsa influențat doar de povești!

Horoscop 15 mai 2026 Gemeni

Nivelul tău de energie va fi destul de scăzut. În acest sens, încearcă să nu faci prea multe promisiuni. Și să te ocupi de acele activități cu adevărat importante.

Horoscop 15 mai 2026 Rac

Nu suporți deloc stresul! Vei face tot posibilul să îl eviți, fie acasă, fie la serviciu. Funcționezi doar dacă ai parte de liniște și armonie în jur.

Horoscop 15 mai 2026 Leu

Te interesează modul în care ești perceput la locul de muncă. Și vei face tot posibilul să fii pe placul tuturor, dar și să îți iasă proiectele mai bine ca oricui.

Horoscop 15 mai 2026 Fecioară

Unele decizii pe plan financiar nu îți convin, dar sunt necesare sau obligatorii. Încearcă să nu găsești vinovați, ci doar soluții când apar probleme.

Horoscop 15 mai 2026 Balanță

Relațiile personale pot avea de suferit în prima parte a zilei. Orgoliile sunt inflamate și nu renunță nimeni atât de ușor la propria părere.

Horoscop 15 mai 2026 Scorpion

Este una dintre acele zile în care bunăstarea partenerului sau a familia reprezintă prioritatea ta. Și vei face tot ce îți stă în putință pentru asta.

Horoscop 15 mai 2026 Săgetător

Trebuie să ai mai multă încredere în propria creativitate. Nu o lăsa să se epuizeze degeaba! Sigur vor apărea unele proiecte care să te motiveze.

Horoscop 15 mai 2026 Capricorn

Începi ziua ca furnica și o termini precum greierele. Trebuie să îți dai seama că unele promisiuni sună prea bine ca să fie concretizate.

Horoscop 15 mai 2026 Vărsător

Unele cuvinte dor mai mult decât te-ai aștepta. Astrologul îți recomandă să te gândești de mai multe ori înainte de a spune unele replici acide sau ironice persoanelor dragi.

Horoscop 15 mai 2026 Pești

Nu te grăbi cu unele cheltuieli! Mai cere, în stânga sau dreapta, păreri suplimentare. Sigur vei afla informații prețioase, care te vor ajuta să previi greșelile.