Horoscop 21 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.
Tripla conjuncție Mercur-Marte-Saturn din Berbec își continuă influența, iar Luna tranzitează semnul Gemenilor. Partea rațională din noi va fi mai puternică.
Per total, va fi o zi mai frustrantă. Pentru că te vei simți fie blocat, fie plin de energie. Încearcă să depistezi mesajele subtile din spatele cuvintelor celorlalți.
Îți va fi destul de greu să renunți la starea de reverie. Astrologul îți recomandă să nu te lași doborât de problemele celor din jur.
Vei avea tendința de a trăi viețile celorlalți, de a te preocupa prea mult de starea lor. Tot ce faci este să fugi de propriile probleme.
Se anunță și beneficii pe plan profesional sau în ceea ce privește rolul tău în societate, dar după stres, eforturi serioase și multe încercări.
Este una dintre acele zile în care ai nevoie de obiective clare. Adică, să nu trăiești de la o clipă la alta. Atitudinea este cea care dă tonul!
Zvonurile, bârfele, informațiile neverificate, de acestea trebuie să te ferești cât poți de mult. În special, când vine vorba de colaborări.
Căutarea validării celorlalți îți consumă timp prețios. De aceea, cel mai bine ar fi să te concentrezi pe propria rutină.
Relațiile personale nu merg de la sine, ci trebuie să depui efort pentru menținerea acestora. Și să nu uiți că viața nu este o poveste frumoasă tot timpul.
Nu te agita mai mult decât este cazul! Excesul tău de zel s-ar putea să îi îndepărteze și pe colegi, dar și pe cei dragi.
Astrologul vă recomandă să fiți mai selectivi cu activitățile, să vă feriți de stres și să nu vă oferiți ajutorul în mod necondiționat.
Astăzi, vocea critică interioară este destul de puternică. Deci aveți nevoie de activități pentru a o mai reduce. Plimbări, citit, filme.
Trebuie să scăpați de ideea că nu meritați mai mult! Cu toții trecem prin asta, dar astăzi trebuie să nu vă puneți singuri cenușă în cap.
de Anca Murgoci
