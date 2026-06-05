Sfaturi despre alegerea rafturilor de uz industrial și comercial

Alegerea sistemelor de depozitare potrivite influențează direct organizarea, eficiența și siguranța unui spațiu comercial sau logistic. Deși multe persoane folosesc termenul „rafturi” generic, există diferențe importante între soluțiile destinate magazinelor și cele utilizate în depozite industriale.
Specialiștii recomandă ca alegerea să fie făcută în funcție de tipul activității, greutatea produselor și fluxul zilnic de marfă.
Rafturile comerciale sunt proiectate în primul rând pentru expunerea produselor și accesul rapid al clienților.
Acestea sunt folosite în:
În schimb, sistemele industriale sunt construite pentru încărcări mari și utilizare intensivă în depozite sau centre logistice.
Diferențele apar atât la nivelul structurii, cât și al capacității de încărcare, dimensiunilor și modului de acces la marfă.
În cazul unui spațiu comercial, aspectele importante sunt:
Mulți retaileri aleg rafturi pentru magazin care permit reconfigurarea rapidă în funcție de sezon, promoții sau schimbările de gamă.
De asemenea, înălțimea rafturilor și organizarea culoarelor influențează experiența clientului și timpul petrecut în magazin.
Pentru produsele speciale — pâine, legume-fructe sau băuturi — sunt utilizate frecvent structuri dedicate.
În spațiile logistice, prioritățile sunt diferite:
Companiile care gestionează volume mari aleg frecvent rafturi pentru depozit proiectate pentru depozitare pe verticală și manipulare mecanizată.
În funcție de tipul mărfii, pot fi utilizate:
Un alt criteriu important este posibilitatea extinderii ulterioare fără schimbarea completă a sistemului existent.
Înainte de achiziție, specialiștii recomandă evaluarea câtorva elemente esențiale:
De asemenea, este important ca sistemele de rafturi să fie adaptate activității reale, nu doar suprafeței disponibile.
O soluție bine aleasă poate reduce timpul pierdut în operațiuni, poate crește capacitatea de stocare și poate contribui la o organizare mai eficientă atât în magazine, cât și în depozite.
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de Val Vâlcu