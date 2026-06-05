€ 5.2488
|
$ 4.5102
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2488
|
$ 4.5102
 
DCNews Stiri Sfaturi despre alegerea rafturilor de uz industrial și comercial

Sfaturi despre alegerea rafturilor de uz industrial și comercial

Autor: Editor Team
Data publicării: 05 Iun 2026
rafturi casa Sursa foto: imagine proprie
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Alegerea sistemelor de depozitare potrivite influențează direct organizarea, eficiența și siguranța unui spațiu comercial sau logistic. Deși multe persoane folosesc termenul „rafturi” generic, există diferențe importante între soluțiile destinate magazinelor și cele utilizate în depozite industriale.

Specialiștii recomandă ca alegerea să fie făcută în funcție de tipul activității, greutatea produselor și fluxul zilnic de marfă.

Diferențele dintre rafturile industriale și cele comerciale

Rafturile comerciale sunt proiectate în primul rând pentru expunerea produselor și accesul rapid al clienților.

Acestea sunt folosite în:

  • magazine alimentare;
  • farmacii;
  • magazine de bricolaj;
  • showroomuri;
  • spații retail de proximitate.

În schimb, sistemele industriale sunt construite pentru încărcări mari și utilizare intensivă în depozite sau centre logistice.

Diferențele apar atât la nivelul structurii, cât și al capacității de încărcare, dimensiunilor și modului de acces la marfă.

Ce cauți când cumperi rafturi pentru un magazin

În cazul unui spațiu comercial, aspectele importante sunt:

  • vizibilitatea produselor;
  • accesul facil;
  • modularitatea;
  • adaptarea la fluxul clienților.

Mulți retaileri aleg rafturi pentru magazin care permit reconfigurarea rapidă în funcție de sezon, promoții sau schimbările de gamă.

De asemenea, înălțimea rafturilor și organizarea culoarelor influențează experiența clientului și timpul petrecut în magazin.

Pentru produsele speciale — pâine, legume-fructe sau băuturi — sunt utilizate frecvent structuri dedicate.

Ce cauți când cumperi rafturi pentru un depozit

În spațiile logistice, prioritățile sunt diferite:

  • capacitatea de încărcare;
  • stabilitatea;
  • densitatea de stocare;
  • compatibilitatea cu echipamentele de manipulare.

Companiile care gestionează volume mari aleg frecvent rafturi pentru depozit proiectate pentru depozitare pe verticală și manipulare mecanizată.

În funcție de tipul mărfii, pot fi utilizate:

  • rafturi pentru paleți;
  • sisteme drive-in;
  • rafturi cantilever;
  • rafturi picking;
  • structuri modulare pentru cutii și produse mici.

Un alt criteriu important este posibilitatea extinderii ulterioare fără schimbarea completă a sistemului existent.

Criteriile esențiale pentru alegere și achiziție

Înainte de achiziție, specialiștii recomandă evaluarea câtorva elemente esențiale:

  • greutatea maximă pe nivel;
  • tipul produselor depozitate;
  • înălțimea disponibilă;
  • fluxul de marfă;
  • frecvența accesului;
  • tipul pardoselii;
  • normele de siguranță aplicabile.

De asemenea, este important ca sistemele de rafturi să fie adaptate activității reale, nu doar suprafeței disponibile.

O soluție bine aleasă poate reduce timpul pierdut în operațiuni, poate crește capacitatea de stocare și poate contribui la o organizare mai eficientă atât în magazine, cât și în depozite.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

rafturi
casa
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Lucrările de refacere a Planșeului Unirii intră în ultima etapă de execuție. Circulația rutieră, restricționată parțial în perioada verii
Publicat acum 3 minute
FOTO: Tragedie în Sahara: 49 de morți după ce un grup a rămas fără apă în deșert. Cum au supraviețuit doar două persoane
Publicat acum 22 minute
Romina Gingașu oferă un apartament unei familii din Galați rămasă fără locuință după căderea unei drone pe un bloc
Publicat acum 33 minute
Dronă marină explodată în Portul Constanța. Bogdan Chirieac, întrebare-cheie despre Neptun Deep: Concluzia este una singură!
Publicat acum 55 minute
Despărțire șoc în Superligă! Zeljko Kopic a plecat de la Dinamo
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 2 ore si 23 minute
O dronă marină a explodat în Portul Constanța. Alertă maximă la Forțele Navale/ UPDATE: Constănțenii, îndemnați să se ascundă în beciuri. "Ar putea exista și alte drone"
Publicat acum 5 ore si 38 minute
Horoscop 5 iunie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 4 ore si 8 minute
Scandalul Bostănică-Beregoi: Mărturia asistentului medical care a consultat-o pe Ana, sora Iulianei, după bătaia din restaurant
Publicat acum 2 ore si 12 minute
Pacienții cu cancer, diabet, boli grave, loviți din nou de CNAS. Nu e greșeală, e strategie
Publicat acum 7 ore si 42 minute
BANCUL ZILEI: La medic...
 
pacientii cu cancer diabet boli grave loviti din nou de cnas nu e greseala e strategie Pacienții cu cancer, diabet, boli grave, loviți din nou de CNAS. Nu e greșeală, e strategie

de Val Vâlcu

austeritatea lui bolojan un esec cu 233 de parinti Austeritatea lui Bolojan, un eșec cu 233 de părinți

de Val Vâlcu

de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close