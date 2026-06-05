Sfaturi despre alegerea rafturilor de uz industrial și comercial

Specialiștii recomandă ca alegerea să fie făcută în funcție de tipul activității, greutatea produselor și fluxul zilnic de marfă.

Diferențele dintre rafturile industriale și cele comerciale

Rafturile comerciale sunt proiectate în primul rând pentru expunerea produselor și accesul rapid al clienților.

Acestea sunt folosite în:

magazine alimentare;

farmacii;

magazine de bricolaj;

showroomuri;

spații retail de proximitate.

În schimb, sistemele industriale sunt construite pentru încărcări mari și utilizare intensivă în depozite sau centre logistice.

Diferențele apar atât la nivelul structurii, cât și al capacității de încărcare, dimensiunilor și modului de acces la marfă.

Ce cauți când cumperi rafturi pentru un magazin

În cazul unui spațiu comercial, aspectele importante sunt:

vizibilitatea produselor;

accesul facil;

modularitatea;

adaptarea la fluxul clienților.

Mulți retaileri aleg rafturi pentru magazin care permit reconfigurarea rapidă în funcție de sezon, promoții sau schimbările de gamă.

De asemenea, înălțimea rafturilor și organizarea culoarelor influențează experiența clientului și timpul petrecut în magazin.

Pentru produsele speciale — pâine, legume-fructe sau băuturi — sunt utilizate frecvent structuri dedicate.

Ce cauți când cumperi rafturi pentru un depozit

În spațiile logistice, prioritățile sunt diferite:

capacitatea de încărcare;

stabilitatea;

densitatea de stocare;

compatibilitatea cu echipamentele de manipulare.

Companiile care gestionează volume mari aleg frecvent rafturi pentru depozit proiectate pentru depozitare pe verticală și manipulare mecanizată.

În funcție de tipul mărfii, pot fi utilizate:

rafturi pentru paleți;

sisteme drive-in;

rafturi cantilever;

rafturi picking;

structuri modulare pentru cutii și produse mici.

Un alt criteriu important este posibilitatea extinderii ulterioare fără schimbarea completă a sistemului existent.

Criteriile esențiale pentru alegere și achiziție

Înainte de achiziție, specialiștii recomandă evaluarea câtorva elemente esențiale:

greutatea maximă pe nivel;

tipul produselor depozitate;

înălțimea disponibilă;

fluxul de marfă;

frecvența accesului;

tipul pardoselii;

normele de siguranță aplicabile.

De asemenea, este important ca sistemele de rafturi să fie adaptate activității reale, nu doar suprafeței disponibile.

O soluție bine aleasă poate reduce timpul pierdut în operațiuni, poate crește capacitatea de stocare și poate contribui la o organizare mai eficientă atât în magazine, cât și în depozite.