„Zero șanse” ca legea salarizării să treacă acum. Kelemen Hunor: Nu vom accepta în niciun fel scăderea veniturilor din educație și sănătate

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, întâlnire cu președinții PNL și USR, Ilie Bolojan și Dominic Fritz. Sursa foto: Agerpres/Edit DCNews

Proiectul noii legi a salarizării are „zero șanse” să fie adoptat în această săptămână, afirmă Kelemen Hunor, care susține că UDMR nu va accepta reducerea veniturilor angajaților din educație și sănătate.

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, consideră că proiectul noii legi a salarizării unitare nu are şanse să fie adoptat în această săptămână şi nici în următoarea, în condiţiile în care persistă divergenţe majore legate de veniturile angajaţilor din educaţie şi sănătate, precum şi de identificarea surselor de finanţare.

"Să treacă în această săptămână (şanse - n.r) zero, să treacă săptămâna viitoare tot spre zero. Deci, eu cred că, eventual în august (...) În sănătate se poate rezolva în câteva zile, sunt negocieri intense. A participat şi domnul ministru Cseke, care este interimar la sănătate. În zona de învăţământ sunt probleme foarte serioase. Acolo nu văd cum se va rezolva şi nu văd, cel puţin în acest moment, negocieri în sensul de a ieşi din pădure, fiindcă, cu toată bunăvoinţa celor care au pregătit acest proiect, nu putem accepta ca să scadă venitul la nicio categorie socio-profesională din educaţie. Asta este situaţia. Nu se poate ajunge acolo să ai o nouă lege şi educaţia şi sănătatea se piardă. Vorbesc de cele două sisteme mari, unde avem o preocupare poate mai accentuată şi nu vom accepta în niciun fel. Deci, acolo mai avem nevoie de discuţii", a declarat, luni, Kelemen Hunor la Digi 24.

"Nimeni nu spune de unde vor veni cele 4 miliarde în plus"

Liderul UDMR a atras atenţia asupra impactului bugetar al proiectului, arătând că suma discutată pentru anvelopa salarială a crescut de la 8 miliarde la 12,1 miliarde de lei.

"Plus, mai avem o problemă: nimeni nu spune de unde vor veni cele 4 miliarde în plus. Că iniţial discuţia era în coaliţie şi, mă rog, în grupul de lucru şi ceea ce am semnat, la un moment dat, la iniţiativa Administraţiei Prezidenţiale, vorbeam acolo de 8 miliarde în plus în anvelopa salarială. Astăzi se discută de 12,1 miliarde. Şi când i-am întrebat acum două săptămâni pe colegii mei din guvern, pe premier, în primul rând, de unde vom acoperi acest plus de 4 miliarde, nu am primit niciun răspuns, fiindcă răspunsul să tăiem de la investiţii nu-l pot accepta, să dăm afară oameni e greu de gestionat şi de acceptat, şi să creştem taxele exclus. Şi atunci trebuie să vedem de unde aducem aceste sume", a mai spus liderul UDMR.

"Trebuie să acoperim anul viitor şi acele restanţe pentru magistraţi"

El a menţionat şi presiunea financiară reprezentată de plata unor drepturi salariale restante pentru magistraţi, stabilite prin hotărâri ale instanţelor.

"Plus, mai există o discuţie, că trebuie să acoperim anul viitor şi acele restanţe pentru magistraţi, care au fost, prin justiţie, date magistraţilor. În primul rând judecătorilor, dar există procese şi pentru procurori. Asta înseamnă, în totalitate, în jur de, dacă şi procurorii vor câştiga şi vor câştiga, sunt convins de acest lucru, spre 6 miliarde (...) Deci, în acest moment, există întrebări la care nimeni nu ne dă un răspuns. Nu putem vota o lege a salarizării în care nu există acoperire pentru cele 4 miliarde. De aceea spun că, în această săptămână, exclus să vină legea salarizării şi săptămâna viitoare, nu prea cred că va veni", a mai adăugat Kelemen Hunor.

Referitor la protestele anunţate de Federaţia Sanitas, Kelemen Hunor şi-a exprimat speranţa că greva va fi amânată, în condiţiile în care negocierile continuă şi proiectul de lege nu este încă asumat, conform Agerpres.

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