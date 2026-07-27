Ai amenzi neplătite? Poți rămâne fără permis! / FOTO ILUSTRATIV: magnific.com @pressmaster

Șoferii care nu își achită amenzile de circulație în termen de 90 de zile de la comunicarea procesului verbal riscă să rămână fără permis. Măsura este prevăzută în Ordonanța de Urgență nr. 7/2026, adoptată de Guvern, și urmărește creșterea încasării amenzilor restante.

Potrivit actului normativ, titularii permiselor de conducere emise în România nu vor mai avea dreptul să conducă autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie pe drumurile publice dacă nu achită amenzile contravenționale aplicate în baza OUG nr. 195/2002.

Noua reglementare stabilește că perioada de suspendare depinde de valoarea datoriei. Pentru fiecare 50 de lei rămași neachitați se aplică o zi de suspendare a dreptului de a conduce. Fracțiunile de zi nu sunt luate în calcul.

Autoritatea fiscală locală competentă este instituția care stabilește și aplică suspendarea permisului, în funcție de suma restantă.

Când începe suspendarea permisului

Conform ordonanței, suspendarea intră în vigoare la ora 00:00 a celei de a treia zi lucrătoare după expirarea termenului de 90 de zile acordat pentru plata amenzii. Măsura încetează la ora 24:00 a ultimei zile de suspendare stabilite de autoritatea competentă.

Procedura prin care vor fi puse în aplicare aceste prevederi va fi aprobată ulterior prin hotărâre de Guvern, la propunerea Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și Ministerului Finanțelor.