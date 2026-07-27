De ce nu se deschide Autostrada Transilvania? E război pe drumurile românilor

De ce nu se deschide Autostrada Transilvania?

De ce nu se deschide Autostrada Transilvania?

Un schimb de replici a izbucnit pe tema Autostrăzii Transilvania, după ce fostul secretar de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, l-a acuzat pe directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, că întârzie deschiderea circulației pe lotul Zimbor - Poarta Sălajului, deși lucrările ar fi finalizate.

„Autostrada este gata. Și totuși, nu se deschide. Acum câteva săptămâni spuneam că Autostrada Transilvania dintre Zimbor și Poarta Sălajului va fi finalizată în luna iulie. Am revenit în teren, am parcurs integral cei 12 kilometri de autostradă și pot spune cu certitudine: lucrările sunt terminate. Au fost finalizate nodurile rutiere de la Zimbor și Poarta Sălajului, a fost remediată alunecarea de teren de pe traseu, asfaltul a fost așternut, marcajele trasate, parapetele instalat. Au mai rămas câteva goluri tehnologice pentru accesul traficului de șantier, dar care vor fi închise în 1-2 zile fără probleme. Autostrada este pregătită pentru trafic. Și atunci apare întrebarea firească: dacă este gata, de ce nu se deschide? Pentru că directorul CNAIR, Cristian Pistol, nu a trimis comisia de recepție la terminarea lucrărilor. Fără recepție, autostrada plătită de români rămâne „muzeu”.



Poate că domnul Pistol nu este lăsat de părinții lui politici Grindeanu și Thuma să deschidă autostrăzi în această perioadă, ca nu care cumva să se contabilizeze kilometrii noi în dreptul USR. Sau poate așteaptă întoarcerea din concediu a colegului de puci din PNL, domnul Bode, fără de care nu se pot tăia panglici în Sălaj. Indiferent care este explicația, rezultatul este același: o autostradă construită din bani publici stă nefolosită, în timp ce traficul continuă să treacă prin localitățile din zonă, pe drumul național paralel, pe care au avut loc accidente tragice în toți acești ani.



Cei 12 kilometri nu înseamnă doar o cifră într-un bilanț. Înseamnă timp câștigat pentru oameni, mai puține ambuteiaje, mai multă siguranță și o calitate mai bună a vieții pentru comunitățile traversate astăzi de traficul greu. După ani de întârzieri, după un contract început în 2021 și care trebuia finalizat în doar doi ani, este inacceptabil ca o autostradă terminată să fie ținută ostatică de cei care au obligația legală să o dea în trafic.

Curaj, domnule Pistol! Faceți recepția lucrărilor și deschideți circulația pe Autostrada Transilvania. Românii s-au săturat de această bătaie de joc. Dacă nu sunteți capabil să vă respectați fișa postului, plecați acasă!”, a transmis Horațiu Cosma.

Cristian Pistol, replică

Cristian Pistol a spus că lucrurile nu stau chiar așa. A zis că stadiul fizic al lucrărilor este 99,40%. Circa 12 km din Autostrada Transilvaniei vor fi deschiși traficului „cel mai probabil la jumătatea lunii august”, a mai anunțat directorul CNAIR.

„Despre „autostrada-muzeu". O lecție scurtă de infrastructură reală. Vineri, 24 iulie, antreprenorul a notificat oficial CNAIR că lucrările pe lotul Zimbor – Poarta Sălajului sunt finalizate. Stadiul fizic: 99,40%. Duminică, la nici 48 de ore distanță, un secretar de stat descoperea deja „amânări artificiale". Probabil cel mai rapid weekend de lucru din istoria Ministerului Transporturilor.



Lotul Zimbor – Poarta Sălajului are 12 kilometri. Ca să circuli pe ei, ai nevoie de două noduri rutiere: Zimbor, ca să intri și Românași, ca să ieși. Sunt contracte distincte, în curs de finalizare. Dacă aș recepționa astăzi doar lotul, fără noduri, aș avea exact ce mi se reproșează: 12 kilometri de asfalt perfect pe care nu poate intra nicio mașină. O autostradă-muzeu autentică, cu recepție festivă și zero kilometri în circulație. Zero kilometri. Cifra asta îmi sună cunoscut. Unii au făcut din ea brandul unui întreg mandat.

Noi facem altfel: recepția la terminarea lucrărilor va fi programată, cel mai probabil, la jumătatea lunii august, pentru tot pachetul: lotul Zimbor – Poarta Sălajului plus nodurile Zimbor și Românași. Imediat după recepție, se deschide circulația pe acest nou sector de autostradă. Real, cu mașini, nu cu declarații. Până atunci, pe șantier se lucrează la ultimele finisaje, iar la CNAIR se parcurg etapele legale de recepție — rapoartele supervizorului și proiectantului, auditul de siguranță rutieră, constituirea comisiei. Așa se deschide o autostradă. Restul e conținut pentru rețelele de socializare. Ne vedem în august, la volan, între Zimbor și Poarta Sălajului”, a transmis Cristian Pistol.

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