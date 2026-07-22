Detaliul care a salvat o fetiță pe Valea Oltului. Acum, un bărbat a murit lovit de un bolovan. Altul a primit despăgubire 3.700 de euro

Valea Oltului

Să mergi pe Valea Oltului e ca la ruleta rusească. Nu este prima dată când bolovani cad peste mașini.

Un bărbat în vârstă de 71 de ani și-a pierdut viața după ce o bucată de stâncă desprinsă de pe versant s-a prăbușit peste autoturismul în care se afla, pe DN7 – Valea Oltului, în zona localității Lazaret. Tragedia readuce în prim-plan o întrebare pe care mulți șoferi o pun de ani de zile: cât de sigur este, de fapt, unul dintre cele mai circulate drumuri din România?

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Nu este pentru prima dată când bolovanii ajung pe carosabil sau lovesc autoturisme aflate în mers

În 2024, un bolovan a căzut de pe versant și a lovit o mașină în trafic, antrenând în același timp și o masă de pietriș. Acolo erau lucrări de defrișare pentru viitoarea autostradă Sibiu – Pitești. Horațiu Cosma, fost secretar de stat în Ministerul Transporturilor, vorbea, la acel moment, despre lucrările de defrișare care au avut loc pe Valea Oltului, în vederea construcției autostrăzii. El spunea: „curg bolovani pe drumul național la foc automat” și se întreaba „ce se va întâmpla când vor începe lucrările pe bune la autostradă?”

El atrăgea atenția că ar putea apărea pericole pentru șoferi pentru că ar putea cădea bolovani odată ce nu vor mai exista copaci care să îi susțină, și din cauza unor episoade de ploaie, vânt, cicluri de îngheț-dezgheț care afectează rocile proaspăt descoperite.

Tot în 2024, bucăți uriașe de stâncă s-au desprins de pe versant și s-au prăbușit pe DN7, între localitățile Brezoi și Călimănești. Un șofer de TIR nu a putut frâna la timp și a lovit frontal pietrele, iar în urma impactului atât el cât și pasagerul din dreapta au fost răniți.

Nici anul 2025 nu a fost lipsit de incidente

În 2025, o mașină în care se aflau un cuplu și fetița lor a fost lovită de mai mulți bolovani, pe DN7 – Valea Oltului. Bolovanii s-au desprins de pe versant și s-au prăbușit violent peste autoturism. Fetița a fost salvată de la moarte de scaunul special pentru copii.

La momentul incidentului, cei doi părinți erau pe scaunele din față, iar fetița stătea așezată pe banchetă. Bolovanii au lovit geamul din spate, iar copila a scăpat teafără, datorită scaunului special pentru copii. Fetița a fost protejată de structura laterală a scaunului în care stătea, impactul din zona capului fiind atenuat.

„Fetița noastră putea fi ucisă”, spunea mama copilei la acel moment.

Chiar și Micutzu era la un pas de moarte pentru că bolovanii nu aleg peste cine să cadă. Pe numele lui adevărat Cosmin Nedelcu, vedeta se afla pe Valea Oltului atunci când o bucată de stâncă pur și simplu s-a rupt și a căzut peste mașina lui. S-a întâmplat acum vreo 15 ani.

„Am fost prea aproape de a muri în viața asta de mai multe ori și acum încerc să mă țin departe. Cea mai nasoală a fost pe Valea Oltului când au căzut trei stânci. Una a intrat în mașina în care eram, una în față și una în spate. Cea din față avea 12 tone, cea din spate 14 tone și aia care a intrat in dreapta aici avea 7 tone și ceva.

S-a rostogolit efectiv și nu mai era nimic aici și a intrat în mine și mi-a strivit piciorul și dacă nu eram cât de gras eram atunci cel mai probabil nu aș fi supraviețuit. Adică un om slab la ce am avut eu n-ar fi rezistat mai ales că am avut contact direct cu stânca”, a povestit Micutzu, la o emisiune.

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În 2026 am avut și un șofer despăgubit după ce a lovit o stâncă pe Valea Oltului. După ani de judecată a primit 3.700 de euro pentru o „daună totală”

Un șofer care a avariat grav autoturismul pe care îl conducea, după ce a lovit o piatră căzută pe carosabil, pe Valea Oltului, a obținut în instanță despăgubiri de la administratorul drumului. CNAIR a contestat însă valoarea despăgubirilor până la Curtea de Apel, într-un final șoferul primind 3.700 de euro.

O expertiză tehnică realizată în timpul procesului a stabilit că autoturismul a suferit pagube în valoare de 42.496,47 lei. Șoferul a dat în judecată administratorul drumului, susținând că acesta avea obligația să mențină carosabilul în condiții de siguranță și să prevină astfel de incidente.

În primă instanță, Judecătoria i-a dat dreptate. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), prin Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov, a fost obligată să îi plătească șoferului 42.496,47 lei cu titlu de daune materiale, 5.000 de lei daune morale, precum și cheltuielile de judecată.

CNAIR a contestat însă hotărârea, iar Tribunalul a redus valoarea despăgubirilor materiale. A stabilit că șoferul trebuie să primească aproximativ 4.106 euro (echivalentul în lei la cursul BNR din ziua plății). Celelalte dispoziții ale hotărârii au rămas neschimbate.

Procesul nu s-a încheiat aici. Curtea de Apel a constatat că Tribunalul nu a explicat suficient de clar cum a ajuns la această valoare și nici cum a aplicat regulile privind stabilirea daunelor în cazul unei avarii totale. Prin urmare, instanța a anulat parțial decizia Tribunalului și a trimis dosarul spre rejudecare, pentru stabilirea exactă a despăgubirilor materiale.

Judecătorii nu au pus însă la îndoială răspunderea administratorului drumului pentru producerea incidentului. Singurul aspect rămas în discuție a fost valoarea despăgubirilor pe care șoferul trebuie să le primească.

Tragediile de pe Valea Oltului arată că astfel de incidente nu sunt accidente izolate. De la avertismentele specialiștilor și până la numeroasele cazuri în care bolovanii au căzut peste mașini aflate în mers, Valea Oltului continuă să ridice semne de întrebare privind siguranța unuia dintre cele mai importante drumuri din România.