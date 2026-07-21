Atacurile Iranului provoacă restricții în Kuweit: Populația, obligată să reducă consumul de electricitate

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Locuitorii din Kuweit sunt nevoiți să reducă consumul de electricitate, în special utilizarea aparatelor de aer condiționat, după atacurile iraniene asupra infrastructurii energetice.

Kuweitienii sunt constrânşi să-şi raţionalizeze consumul de curent electric din cauza loviturilor iraniene, ceea ce înseamnă în principal diminuarea utilizării instalaţiilor de climatizare în plină vară într-una dintre cele mai calde ţări din lume, relatează marţi AFP.

"Ceea ce traversează astăzi Kuweitul este ceva cu care nu ne-am confruntat nici în timpul invaziei irakiene, în termeni de presiune psihologică şi de incertitudine privind evoluţia evenimentelor", a declarat pentru AFP funcţionarul bancar Nasser al-Dhafiri, de circa 40 de ani.

Întreruperea aprovizionării cu apă potabilă

După prăbuşirea armistiţiului fragil între Iran şi SUA, locuitorii se trezesc în sunetul sirenelor şi exploziilor în Kuweit şi Bahrein, cele două ţinte principale ale Republicii Islamice în Golf.

Deşi Teheranul afirmă că vizează interese americane, Kuweitul l-a acuzat în ultimele zile că a bombardat centrale electrice şi de desalinizare a apei.

Drept răspuns, autorităţile au cerut populaţiei să-şi reducă consumul, în special destinat climatizării, energivoră dar omniprezentă, pentru a putea garanta aprovizionarea cu electricitate 24 de ore din 24.

Aceste atacuri asupra infrastructurilor "seamănă incertitudine şi confuzie în viaţa noastră cotidiană", a mai spus Nasser al-Dhafiri. "Avem acum conştiinţa că menţinerea serviciilor esenţiale ţine de responsabilitatea tuturor", a adăugat el.

Producţia de electricitate este cu atât mai vitală pentru Golf cu cât aceasta alimentează uzinele de desalinizare, care consumă foarte multă energie.

Într-o regiune dintre cele mai aride din lume unde disponibilitatea apei este de zece ori mai mică decât media mondială potrivit Băncii Mondiale, aceste situri joacă un rol esenţial pentru economie şi consumul de apă potabilă al milioanelor săi de locuitori.

"Loviturile asupra unităţilor de tratare a apei, dar şi cele asupra centralelor electrice care le alimentează ar putea deci întrerupe aprovizionarea cu apă potabilă: este vorba despre tăierea apei tăind electricitatea", a rezumat David Michel, expert în securitate alimentară şi în aprovizionare cu apă al Centrului pentru studii strategice şi internaţionale (CSIS).

"O perioadă dificilă pentru reţeaua electrică"

Deşi ţara este printre cei mari producători din Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol (OPEC), Kuweitul are probleme cu regularitate în a satisface cererea de electricitate a populaţiei, în special în timpul verii, când temperaturile sar până la 50 de grade Celsius.

"Să conservi electricitatea înseamnă să conservi resursele ţării, nu trebuie să supraîncărcăm reţeaua electrică cu un consum inutil, în special în aceste circumstanţe", a estimat sexagenarul Abdulrahman al-Azmi.

Un alt locuitor din Kuweit a explicat că acum închide aerul condiţionat atunci când îşi părăseşte domiciliul şi că, de asemenea, a renunţat la iluminatul exterior. "Fiecare poate contribui la ieşirea noastră din această perioadă", a spus Khaled al-Badri.

Sâmbătă, Ministerul Electricităţii a salutat "puternica mobilizare" a publicului care a redus consumul de curent electric mai mult decât se sperase.

Aceste eforturi "au permis ministerului să depăşească o perioadă dificilă pentru reţeaua electrică şi au contribuit la menţinerea stabilităţii serviciilor noastre", şi-a exprimat satisfacţia purtătoarea de cuvânt a ministerului, Fatima Hayat, conform Agerpres.

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