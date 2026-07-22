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Repartizarea la liceu 2026: Județul în care peste 530 de locuri au rămas libere după repartizarea computerizată

Elena Aurel Autor: Elena Aurel
Data publicării: 22 Iul 2026
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Sursa foto: Agerpres

În urma repartizării computerizate, peste 530 de locuri în liceele din județul Bistrița-Năsăud au rămas neocupate.

Peste 530 de locuri din liceele din judeţul Bistriţa-Năsăud au rămas neocupate în urma repartizării absolvenţilor de gimnaziu care au susţinut examenul de Evaluare Naţională, în condiţiile în care niciun elev care a depus opţiuni nu a rămas nerepartizat, potrivit datelor publicate miercuri de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Totalul de locuri disponibile la nivelul judeţului a fost de 2.368, din care s-au ocupat 1.835 prin repartizare computerizată.

Unităţile de învăţământ cu cele mai multe locuri neocupate, la nivelul claselor a IX-a, sunt Liceul tehnologic "Grigore Moisil" Bistriţa - 84, Liceul tehnologic de servicii Bistriţa - 65, Liceul tehnologic Bistriţa - 57, Liceul agricol Beclean - 55 şi Liceul agricol Bistriţa - 49.

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Elevul cu cea mai mare medie din județ a ales un liceu din Cluj-Napoca

Elevul din Bistriţa-Năsăud care a obţinut, anul acesta, cea mai mare medie la Evaluarea Naţională - 9,92, absolvent al şcolii din comuna Căianu Mic, a optat pentru Liceul teoretic "Avram Iancu" din Cluj-Napoca, specializarea matematică-informatică.

Ceilalţi elevi din topul judeţean au ales, în general, colegiile naţionale "Liviu Rebreanu" şi "Andrei Mureşanu" din Bistriţa, potrivit rapoartelor publicate pe site-ul edu.ro.

Evaluarea Naţională a fost susţinută, în Bistriţa-Năsăud, de 2.304 absolvenţi de gimnaziu, dintr-un total de 2.376 de elevi înscrişi.

Diferenţa faţă de numărul celor repartizaţi computerizat este dată de elevii "care au mers la vocaţional (sportiv, arte, pedagogic, muzică, militar) sau în alte judeţe sau nu au depus fişa cu opţiuni", a explicat, pentru AGERPRES, şeful Inspectoratului Şcolar Judeţean, Vasile Şteopoaie.

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