Accident cu maşina pe munte, între Cabana Ciucaş şi Cheia. Pericolul din offroad, ignorat de mulţi şoferi

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O maşină de offroad s-a izbit de un perete de stâncă între Cabana Ciucaş şi satul Cheia. Ce trebuie făcut pentru a evita astfel de incidente?

"Intervenție în desfășurare a Salvamont Prahova-formatia Cheia, în sprijinul ISU Prahova, pentru acordarea primului ajutor medical și evacuarea a patru persoane rănite într-un accident auto, produs pe drumul spre Cabana Ciucaș. Victimele sunt conștiente, dar prezintă traumatisme craniene, fracturi ale membrelor superioare și inferioare", a transmis Salvamont Prahova luni, 20 iulie.

Titi Aur, instructor de conducere defensivă, a explicat la DC Conducem că inclusiv pe munte trebuie să se conducă defensiv, dar a spus şi care este pericolul ignorat de şoferii care fac astfel de trasee.

"Conducerea defensivă există peste tot. Conducerea defensivă există și când ești pieton. Spuneam că „defensiv” înseamnă să te aperi. De ce te poți apăra? Te poți apăra de ce ai putea greși tu sau de ce ar putea greși alții. Când ești prin pădure, pe drum forestier, mai ales când ești cu o mașină oarecum adaptată pentru asta, poți să te păcălești.

Poți să ai senzația că ai controlul deplin, pentru că o astfel de mașină îți dă senzația de siguranță dacă este bine construită, dacă-i nouă, dacă-i adecvată pentru macadam. Dacă în mașină mai e și anturajul și dorința de a brava, de a arăta că „uite ce tare merg” și „uite ce bine stăpânesc mașina” sau „uite ce bună e mașina” sau „hai să ne distrăm, hai să facem show”, există riscul să scapi mașina de sub control.

Dezavantajul e că în astfel de zone, dacă pățești ceva, riști să nu ai semnal la telefon, riști să ajungă foarte greu o mașină de intervenție să te ajute, riști să rămâi blocat în munte. Aici a trebuit să intervină Salvamontul. ISU are mașini pregătite și pentru astfel de zone, dar până o anunți, până vine mașina special pregătită... A fost mai aproape sau a intervenit mai repede Salvamontul", a declarat Titi Aur.

Pericolul ignorat de mulţi şoferi de offroad

"În astfel de zone există acest risc, mai ales că drumul nu este nicidecum făcut ca să te protejeze. Adică nu ai acel parapet, nu ai zone de ieșire în decor, cum e pe autostradă, cum e pe drumul rapid, unde ai și o zonă în care ai putea să ieși, acele zone de urgență. Practic, acolo când dai, dai direct în munte sau în bolovanul mare.

Mai mult, există riscul ca pe drum să fie un bolovan mare sau o denivelare, ori niște denivelări succesive care pot să-ți dezechilibreze mașina. De aceea, pe astfel de zone, dacă nu știi să lucrezi cu transferul de mase, mașina poate fi dezechilibrată foarte ușor. Mai mult, dacă pui frână când nu trebuie, dacă tragi de volan un pic altfel decât trebuie, mașina va derapa, pentru că este pe piatră, pe macadam. Acele bile, acele pietre se transformă în niște role și mașina alunecă. Deci riscul să scapi mașina de sub control este foarte mare", a mai spus Titi Aur.