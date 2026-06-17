Accidentele rutiere scad în statistici, dar România e tot pe ultimul loc în UE. Paradox explicat de Titi Aur

Accidente | Foto cu caracter ilustrativ: Freepik

Titi Aur a punctat un paradox cu accidentele rutiere din România. Deşi în statisticile oficiale cifrele sunt în scădere, România este tot pe ultimul loc în UE la acest capitol.

"Într-adevăr în toată Europa, în toată lumea, scade numărul de decese în accidente rutiere, absolut peste tot. România se laudă cu asta. Am văzut mulți factori de răspundere importanți — miniștri, secretari de stat sau diferiți directori, șefi prin diferite ministere — care vin în locuri publice, în conferințe, în conferințe de presă, în conferințe pe siguranță rutieră, și spun: „Uite, scade, scade, scade numărul de morți”. Da, scade într-adevăr. Scade în toată Europa, în toată lumea din motivele pe care le-am tot discutat: mașina din ce în ce mai sigură, intervenția din ce în ce mai rapidă.

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Dar noi suntem tot pe ultimul loc. Dacă ar fi un progres cu adevărat în România și ai spune: „Domnule, nu mai suntem pe ultimul loc, suntem pe penultimul, pe antepenultimul, pe al patrulea”, atunci ai putea spune: „Da, România a făcut niște pași”. Dar atâta timp cât scade, dar se păstrează distanța față de penultimul, nu ne putem bate cu pumnul în piept și să spunem „Noi am făcut ceva”.

Da, împreună cu toată Europa facem niște pași și cu toată lumea, dar haideți să facem pașii ăia mari, să nu mai fim pe ultimul loc, să fim măcar la jumătatea clasamentului. Dar de ce să nu ne dorim să fim primii? Pentru că se poate. Se poate doar dacă se face ceva", a precizat Titi Aur la DC Conducem.