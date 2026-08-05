Educație rutieră și o legislație mai dură. Soluțiile pentru scăderea mortalității pe şosele

ISU Sibiu/ foto ilustrativ

România pierde, anual, mii de cetăţeni în accidente rutiere. Statisticile plasează ţara noastră pe primul loc în UE la acest capitol. În contextul în care Uniunea Europeană şi-a propus reducerea la zero a deceselor din accidente rutiere până în 2050, ce paşi face România?

Acesta a fost subiectul central al dezbaterii "Educaţia rutieră: disciplină obligatorie indiferent de vârstă", organizată de DC Media Group vineri, 31 iulie.

"Educaţia, cheia salvării României"

Senatorul Robert Cazanciuc, preşedintele Comisiei pentru transporturi și infrastructură, din Senatul României, a adus aminte de vremurile în care educaţia rutieră se desfăşura în mod organizat în şcoli, de multe ori sub formă de joacă.

"Nu trebuie să reinventăm lucrurile. Cei care suntem trecuţi deja de 50 de ani am apucat vremurile în care educaţia rutieră se făcea organizat în şcoli şi de foarte multe ori în joacă. Fără să fie ceva impus. Erai mândru că puteai face ceva la un moment dat, spre exemplu opreai circulaţia în faţa şcolii, cu poliţistul lângă tine. Intrai, cumva, într-o formă de autoritate şi în joacă învăţai să respecţi regulile.

Eu am mers de foarte multe ori în şcoli pentru a le vorbi copiilor despre Constituţie. Şi învăţându-i despre ce înseamnă legea şi regulile, de foarte multe ori am dat exemplul cu trecerea de pietoni din faţa şcolii, care e pusă acolo să protejeze. Regula este făcută să te apere împotriva celor care, la un moment dat, pot greşi. Şi cred că educaţia rutieră, dar educaţia în general, este cheia salvării României, fără să folosim vorbe mari", a declarat Robert Cazanciuc.

Ce are nevoie România să facă pentru a nu mai fi prima la mortalitate rutieră

Robert Cazanciuc a explicat şi de ce are nevoie România pentru a nu mai fi prima în Uniunea Europeană la mortalitate pe şosele. Acesta a dat ca exemplu discuţiile cu Titi Aur, instructor de conducere defensivă şi invitat permanent al emisiunii DC Conducem, despre subiect.

"Educaţia rutieră este o componentă importantă pentru a pleca de pe acel ruşinos loc 1 pe care suntem de câţiva ani de zile la numărul de morţi în accidente rutiere în Europa.

Am avut, din perspectiva nevoii de prevenţie, foarte multe discuţii cu Titi Aur. Am fost şi la Academia domniei sale, nu am avut mult curaj să mă dau peste cap cu maşinile, dar am avut curaj să stau în dreapta domniei sale când am mers cu maşina, ca să îmi arate câteva riscuri la care suntem expuşi dacă nu stăpânim acel bolid(n.r. maşina)", a mai declarat senatorul.

Măsuri legislative drastice: Legea Anastasia și anularea permisului

Dincolo de educație, un rol fundamental în descurajarea comportamentelor iresponsabile îl are Parlamentul. Robert Cazanciuc a detaliat noile instrumente legislative menite să îi sancționeze pe șoferii care transformă mașina într-o armă:

-Legea Anastasia: Trimite direct la închisoare șoferii băuți, drogați sau fără permis care provoacă accidente mortale.

-Anularea permisului de conducere: Instanțele pot decide anularea dreptului de a conduce pentru o perioadă de până la 10 ani.

-Sancțiuni severe pentru fuga de la locul accidentului: O lege recent intrată în vigoare îi pedepsește dur pe cei care părăsesc victimele.

"Fiind în Parlament de câţiva ani de zile, am încercat să folosesc instrumentul care se află la îndemâna Parlamentului, şi anume legea. Avem legea Anastasia care îi trimite la închisoare pe şoferii băuţi, drogaţi sau fără permis care comit, din păcate, accidente mortale folosind maşina ca pe o armă. Mai este o lege care permite instanţelor de judecată să anuleze permisul de conducere până la 10 ani de zile în asemenea cazuri. Asta pentru că s-a întâmplat de multe ori ca cei care comit astfel de accidente grave să primească pedepse uşoare şi, după un an, doi, trei, să îi vedem din nou în trafic.

De foarte multe ori, pentru mulţi, anularea permisului face mai multe decât perspectiva închisorii. Li se pare că închisoarea e undeva departe, dar perspectiva de a rămâne fără dreptul de a conduce câţiva ani de zile cred că a avut un rol preventiv destul de important.

Şi mai este o lege intrată în vigoare de puţin timp care îi pedepseşte pe cei care comit accidente şi fug de la locul faptei. Şi au fost foarte multe situaţii de acest gen în care victimele au murit, deşi poate aveau o şansă la viaţă. Cei care fac acest lucru sunt la limita unei infracţiuni de omor, pentru că, ştiind că cineva este rănit acolo, îl lasă plin de sânge şi cu foarte puţine speranţe de viaţă", a mai spus acesta.

"Scopul legii nu este să trimită la închisoare pe cineva"

"Avem în continuare de lucrat pe palierul normativ ţinând cont de viaţa reală. Scopul legii nu este să trimită la închisoare pe cineva, scopul este să salveze vieţi. Orice om trimis la închisoare înseamnă o viaţă pierdută. Cel puţin o viaţă pierdută. Dar oamenii trebuie să ştie că faptele lor au consecinţe. Şi pe cât sunt de grave faptele, consecinţele sunt la fel de grave. Pur şi simplu, nu ne putem permite ca societate să lăsăm unii criminali în libertate, pe şosele", a completat Robert Cazanciuc.