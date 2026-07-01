Replica francezilor despre România din 1989 care doare și astăzi

Sursă foto: Freepik - poză steag România

În noiembrie 1989, la o televiziune franceză s-a spus o replică despre România. Aceasta a rămas, din unele puncte de vedere, valabilă şi astăzi.

Chiar dacă la acea vreme replica era spusă în contextul căderii Cortinei de Fier, acum este valabilă în contextul siguranţei rutiere. Titi Aur a explicat la DC Conducem.

"Înainte de Revoluție locuiam în Franța, și în noiembrie '89 apărea la televiziunea din Franța, la una din televiziuni, apărea harta Europei cu fiecare țară care s-a tot eliberat de comunism. Pe urmă arătau România care se aprindea, se stingea, ca un bec, și spuneau: „Il reste encore les Roumains”. Adică a mai rămas doar România.

Ei, așa văd eu acum (n.r. la siguranţă rutieră). În toată Europa se întâmplă câte ceva și acum pot să spun şi eu „Il reste encore les Roumains”. Din păcate!", a declarat Titi Aur la DC Conducem.

In cursul anului 2025, la nivel national, au fost inregistrate 3.950 de accidente rutiere grave in Romania, arata datele IGPR - Inspectoratul General al Politiei Romane.

In urma acestora, 1.293 de persoane si-au pierdut viata, iar alte 3.125 au fost ranite grav.

Principalele cauze generatoare ale accidentelor rutiere grave, in anul 2025, au fost traversarea neregulamentara a pietonilor (16,1% din total), neadaptarea vitezei la conditiile de drum (15,3% din total) si neacordarea prioritatii vehiculelor (9,5% din total).

Comparativ cu perioada similara a anului 2024, in 2025 au fost inregistrate cu 285 mai putine accidente (-6,7%), cu 185 mai putine persoane decedate (-12,5%) si cu 122 mai putine persoane ranite grav (-3,7%). Cifrele sunt in scadere, insa, din pacate, nu suficient: vorbim, in continuare, de o medie de aproape 11 accidente rutiere grave si 4 persoane decedate, in medie, in fiecare zi.