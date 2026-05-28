Accident în Sibiu: Doi copii pe trotinetă electrică, loviți de un autoturism
Data publicării: 28 Mai 2026

Accident în Sibiu: Doi copii pe trotinetă electrică, loviți de un autoturism
Autor: Tiberiu Vasile

Trotinetele electrice Sursa Foto: FreePik | Trotinetele electrice
Doi copii care se deplasau pe o trotinetă electrică au fost răniți după ce au fost acroșați de un autoturism în localitatea Cornățel, județul Sibiu.

Doi copii care se aflau pe o trotinetă electrică au fost răniţi joi seara, în localitatea Cornăţel, după ce au fost acroşaţi de un autoturism condus de o femeie de 52 de ani din municipiul Sibiu, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) şi ai Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ).

"Din primele verificări efectuate la faţa locului, poliţiştii rutieri au stabilit faptul că, în timp ce conducea un autoturism, o femeie în vârstă de 52 de ani, domiciliată în municipiul Sibiu, nu s-ar fi asigurat la plecarea de pe loc şi ar fi acroşat o trotinetă electrică condusă de către un minor, în vârstă de 15 ani, din Cornăţel. Acesta era însoţit pe trotinetă de un alt localnic, în vârstă de 11 ani", a transmis IPJ Sibiu.

Copiii s-au rănit la mâini şi au fost transportaţi în stare stabilă la spital

Potrivit SAJ, copiii s-au rănit la mâini şi au fost transportaţi în stare stabilă la Spitalul Clinic de Pediatrie din Sibiu.

"Echipajele SAJ sosite la faţa locului au asistat medical minorii in vârsta de 11 şi 15 ani care au suferit traumatisme de membre superioare (...) Ambii minori au fost transportaţi la CPU Luther în stare stabilă pentru investigaţii suplimentare", a informat SAJ Sibiu, conform Agerpres.

