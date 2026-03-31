Criza din Orientul Mijlociu și blocarea Strâmtorii Ormuz au declanșat o creștere accentuată a prețurilor la carburanți, efect resimțit nu doar în România, ci în întreaga Europă. Inflația ridicată și fragilitatea economiei locale amplifică impactul asupra șoferilor: în doar câteva săptămâni, litrul de carburant a sărit de la 7 lei și ceva la peste 10 lei în unele benzinării. În acest context, apare întrebarea: există metode prin care putem conduce mai economic? Titi Aur, instructor de conducere defensivă, a explicat ce pași putem urma pentru a reduce consumul la mașină, în condițiile în care litrul de motorină a depășit pragul de 10 lei.

"Într-un cuvânt: conducere defensivă"

"Da, sunt metode de conducere pentru a consuma mai puțin. Într-un cuvânt: conducere defensivă. Defensiv înseamnă să te aperi. Atunci când conduci defensiv, în primul rând ești în siguranță. Consecința imediat următoare este că tu conduci economic. E economic din toate punctele de vedere. În primul rând la combustibil, dar consumi și mai puțină frână, mai puțină anvelopă, mai puțini pivoți, mai puțin din mașină pur și simplu. Consumi mai puține caroserii în medie pe viață, pentru că fiecare a mai lovit mașina, și asta vine cu costuri. Deci, înseamnă consumuri mai mici. Totodată, defensiv mai înseamnă, printre altele, sau, elegant spus, că nu accelerezi brusc și nu frânezi la următorul semafor. Am consumat combustibil, l-am pierdut prin frână, iar dacă l-am pierdut prin frână, mai și consum plăcuța de frână, discul de frână, anvelopa și altele.

Ritmul de accelerare, frânare și virare

Cea mai mică frecare pe care poți să o ai e prin rostogolire, dar și prin rostogolire, în perioada de accelerare, frânare, virare, apare o ușoară alunecare. De ce? Vedem că se uzează anvelopa, rămâne negru pe asfalt, se rup bucățele din anvelopă și rămân pe asfalt. Ducând până la extrem, ca să înțelegem exemplul, când patinează și rămân acele urme, mai mult sau mai puțin vizibile, tot rămân urme din anvelopă la fiecare accelerare, frânare, virare. În consecință, cu cât voi face mai lent acest lucru, cu atât voi consuma mai puțin combustibil, frână, dar și stres. Noi, la rândul nostru, vom consuma stres, ajungem agitați, nervoși, obosiți, nu mai suntem productivi și așa mai departe. Defensiv înseamnă siguranță, economie și ecologie. Accelerezi într-un ritm normal, nici să pleci de la 0 la 50 km/h în 2 secunde.

"Mai mult, trebuie să-mi cunosc mașina"

Mai mult, trebuie să-mi cunosc mașina. Apropo de asta, noi facem acum un program pentru camioane. E pentru școlarizarea șoferilor de camioane pe două componente: pe de o parte siguranță și, pe cealaltă, economie. Programul pe care îl are camionul îți spune când accelerezi prea lent, ceea ce înseamnă consum inutil, dar și când accelerezi prea brusc. Trebuie să ai ritmul corect de accelerare. D-asta e important să cunoști mașina. Camionul modern te și învață, îți și spune, te punctează. Poți să ai 70-80-90 de puncte la capitolul economiei. Pentru mașina ta, trebuie să te duci mereu la cuplul cel mai eficient, să schimbi viteza, dacă e manuală, cu o accelerare nici prea lungă și nici prea scurtă.

Cum procedezi cu mașinile pe benzină sau diesel? Ce faci în funcție de motor?

De principiu, o mașină cu motor mic, pe benzină, are cuplul undeva mai sus în ture. O mașină cu motor mare, pe benzină sau diesel, are cuplul mai jos. Adică, la o mașină de 1000 de centimetri cubi pe benzină să nu te aștepți să ai cuplul bun la 1000 de ture. La o mașină diesel, cu motor mare, poți să te aștepți să fie la 1000, 1200, 1500 de ture. Deci, nu accelerezi, frânezi, virezi brusc și schimbi când trebuie. Alt lucru este să nu cari lucruri inutile cu tine și să-ți iei un combustibil de calitate. Deși ți se pare mai scump pe moment, dacă faci un calcul pe termen lung, acel combustibil de calitate nu e neapărat mai scump. Depinde de mașină pentru ce a fost construită. Pe rezervor sau în cartea tehnică îți indică care benzină e recomandată. Dacă e recomandată benzina premium, nu e așa doar ca să fie. Înseamnă că motorul acela e mai eficient cu benzina premium.

"Dai mai mult pe benzina premium, dar pe termen lung ea îți dă și mai mult"

Dai mai mult pe benzina premium, dar pe termen lung ea îți dă și mai mult. Îți dă energie mai multă, dacă o folosești corect. Dacă îți bați joc, dai tare în ea, atunci e problema ta. O motorină bună nu-ți strică mașina pe termen lung. Dacă o iei pe termen lung, cu întreținere, la cât timp strici motorul, la cât timp îl segmentezi, îți calculezi altfel consumul. Trebuie să înțelegi lucruri tehnice și să le pui în raport cu mașina ta. Sunt mașini diferite, cu motoare diferite, greutăți diferite, iar tu trebuie să înțelegi bazele și să te adaptezi. Cea mai importantă regulă este să-ți cunoști mașina și să conduci defensiv", a explicat Titi Aur.

