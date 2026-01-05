Iarnă în toată regula în mare parte din țară. Circulație restricționată pe DN1

Circulaţia se desfăşoară luni dimineaţa în condiţii de iarnă pe drumurile din 19 judeţe, unde carosabilul este parţial acoperit cu zăpadă, scrie Agerpres.

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că, pe DN 1 pe tronsonul kilometric 102 - 138, între localitatea Nistoreşti, judeţul Prahova, până la limita cu judeţul Braşov, este restricţionată circulaţia autovehiculelor cu masa maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, din cauza precipitaţiilor abundente, pentru a permite acţiunea de deszăpezire.

La nivel naţional, sunt semnalate precipitaţii sub formă de ninsoare în judeţele Arad, Argeş, Bacău, Braşov, Buzău, Caraş-Severin, Cluj, Covasna, Dâmboviţa, Gorj, Harghita, Hunedoara, Mehedinţi, Mureş, Neamţ, Prahova, Sibiu, Suceava şi Vrancea. Se circulă pe un carosabil parţial acoperit cu zăpadă, anunţă sursa citată.

În zona de sud şi sud-est plouă uşor, carosabilul fiind umed.

Pe autostrada A1 Bucureşti - Piteşti, pe tronsonul kilometric 130 - 148, şi pe Autostrada A1 Sibiu - Deva, pe tronsonul kilometric 225 - 316, sunt precipitaţii sub formă de ninsoare, traficul fiind redus.

Pe autostrăzile A2 Bucureşti - Constanţa şi A3 Bucureşti - Ploieşti, plouă, cu vizibilitate bună, carosabilul fiind umed.

Poliţia reaminteşte că pentru deplasarea pe suprafeţe carosabile acoperite cu polei, gheaţă sau zăpadă, este obligatorie echiparea autovehiculelor cu anvelope de iarnă.

Pentru siguranţa participanţilor la trafic, conducătorii auto trebuie să-şi asigure o bună vizibilitate din autovehicul, prin curăţarea parbrizului, lunetei şi a geamurilor laterale.

Circulaţi cu o viteză adaptată condiţiilor de trafic şi de drum, folosiţi frâna de motor pentru reducerea vitezei şi nu pătrundeţi pe drumuri închise traficului rutier - este mesajul poliţiştilor rutieri.