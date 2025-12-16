Europa renunță la interdicția mașinilor pe benzină și diesel din 2035

Comisia Europeană se pregătește să propună marți o modificare majoră a planurilor privind mașinile pe benzină și diesel, permițând producătorilor auto să continue să fabrice un număr limitat de vehicule cu motoare cu ardere internă. Inițial, interdicția prevedea oprirea totală a producției de autovehicule cu motoare pe combustie până în 2035.

Cum s-ar putea modifica regulile UE pentru mașinile cu motor termic

Conform revizuirii pregătite de Comisia Europeană, constructorii europeni ar putea să producă vehicule folosind până la 10% din nivelurile de emisii înregistrate în 2021, cu respectarea unor condiții stricte. Printre acestea se numără folosirea oțelului verde și permiterea unor extensii de autonomie pentru vehiculele electrice, și anume motoare mici cu combustibil de rezervă care ar fi trebuit interzise după 2035.

Orice decizie finală trebuie aprobată de guvernele UE și de Parlamentul European, iar condițiile exacte sunt încă discutate. Inițiativa vizează, pe de altă parte, stimularea vehiculelor electrice mici, așa cum a propus Ursula von der Leyen în discursul său despre starea Uniunii. Extensiile de autonomie vor conta pentru reducerea emisiilor mai mult decât hibridele plug-in, deoarece emit mai puțin CO2.

Presiuni politice și lobbyul industriei auto

Măsura, parte a Pactului Verde European, a întâmpinat opoziție puternică din partea producătorilor auto, care au reclamat că adoptarea vehiculelor electrice și infrastructura de încărcare nu avansează suficient de rapid. Germania și Italia au fost printre statele cele mai critice. Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că „vor exista în continuare milioane de mașini pe benzină și diesel în 2035, 2040 și 2050”.

Un grup de șapte țări, printre care Bulgaria, Cehia, Germania, Ungaria, Italia, Polonia și Slovacia, a cerut amânarea interdicției, în timp ce Franța și Spania au susținut aplicarea acesteia, dar cu flexibilitate, prin acordarea de „super-credite” pentru vehiculele fabricate cu materiale europene.

Impactul asupra industriei și pieței

Chiar dacă vânzările de vehicule electrice au crescut cu 26% în primele zece luni ale anului, reprezentând 16% din piața europeană de autoturisme noi, producătorii susțin că profitabilitatea rămâne mai mare la modelele tradiționale. BMW, Renault și Stellantis au subliniat că tranziția a fost mai lentă decât se anticipa, iar interdicția ar fi pus presiune suplimentară pe companii.

Unii experți, însă, consideră că relaxarea regulilor ar fi o greșeală pentru Europa. Simone Tagliapietra, cercetător la Bruegel, avertizează că măsura „ar submina reputația Europei ca lider global în domeniul climei”, chiar dacă ar oferi ușurări temporare producătorilor auto.

În esență, marți, Comisia Europeană va decide dacă mașinile pe benzină și diesel vor putea fi fabricate și după 2035, într-un cadru strict reglementat, care să echilibreze industria auto și obiectivele climatice ale UE, conform Financial Times.

