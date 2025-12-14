Dan Diaconescu, dezvăluiri despre judecătoarea Raluca Moroșanu: Aveam vocea asta în creier, mi-a marcat 12 ani

VEZI ȘI - Nicu Ștefănuță, luat la rost la protest: Eu sunt cu probleme. Pe dumneavoastră nu v-am văzut în sălile de judecată / video

Raluca Moroșanu, judecătoare la Secția I penală a Curții de Apel București, a luat cuvântul la începutul conferinței de presă de la Curtea de Apel București, joi, peste președintele Curții, Liana Arsenie. Ea a susținut documentarul „Justiție capturată“, în care se prezintă diverse probleme endemice ale sistemului judecătoresc din România.

Puțină lume știe însă că Raluca Moroșanu este judecătoarea care l-a condamnat pe Dan Diaconescu la închisoare și care i-a pus acestuia interdicția de a face presă timp de 12 ani. Prezentatorul TV a făcut dezvăluiri despre cine este, cu adevărat, Raluca Moroșanu, în emisiunea sa online.

CITEȘTE ȘI - Mircea Badea, întrebare-cheie pentru „judecătoarea eroină” Raluca Moroșanu

„Treceam prin fața televizorului de la mine din cameră, am auzit o voce vorbind și mi se părea o voce cunoscută. Când m-am dus în dreptul televizorului era această Raluca Moroșanu, pe care cred că eu o știu cel mai bine, din toată România, fiindcă e tipa care m-a condamnat la cinci ani și jumătate de închisoare și mi-a dat interdicția de 12 ani de a face presă“, a mărturisit Dan Diaconescu.

Dan Diaconescu: Eu din copilărie nu mai am greață în stomac, dar am avut o senzație viscerală

Prezentatorul TV a dezvăluit că a avut o senzație de greață în momentul în care a auzit-o vorbind pe Raluca Moroșanu.

„Eu aveam vocea asta în creier, pentru că mi-a marcat 12 ani din viață. Când am văzut ce zice - treaba aia că nu e de la vreun serviciu secret - am avut o senzație din asta viscerală, deși de mic copil nu am mai avut greață de la stomac“, a spus Dan Diaconescu.

CITEȘTE ȘI - Judecătorul care a apărut în documentarul Recorder, Laurenţiu Ionel Beşu, cere CSM să fie numit procuror

Ulterior, acesta a acuzat-o pe Raluca Moroșanu că nu a respectat legea atunci când l-a condamnat, fiindcă nu a reluat procesul de la zero, așa cum era normal, fiindcă se schimbase judecătorul. Ba mai mult, i-a aplicat și o interdicție de 12 ani de a face presă.

„Când a început să mă judece la Curtea de Apel, la fond am avut o judecătoare care a fost dată afară. I-am zis (n.r. Ralucăi Moroșanu) că vreau să reînceapă procesul, că a venit un judecător nou care nu mai audiase niciun martor. Așa zice legea, că dacă se schimbă judecătorul în timpul procesului se reia procedura. Ea a zis: „Se respinge!“.

CITEȘTE ȘI - Judecătoare Tribunalul București: Se încearcă deturnarea intenției noastre! Nu e corect ce se întâmplă

Tipa asta nu a judecat nimic la apel, sincer cred că nu a deschis nici dosarul meu și m-a condamnat la dublu decât mă condamnase judecătorul schimbat, la fond. Mi-a dat cinci ani și jumătate după care mi-a dat și interdicția aia de 12 ani de a face presă.

După ce am ieșit din închisoare și m-am dus să văd ce e cu interdicția, tot Raluca Moroșanu a venit și mi-a zis că nici pe Facebook sau alte rețele sociale nu am voie. Asta e Raluca Moroșanu“, a spus Dan Diaconescu.