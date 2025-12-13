Controversă cu un simpatizant al ONG-ului care organizează proteste privind justiția: Mi-a sugerat să mint

În acest context, un tânăr antreprenor din Cluj, care lucrează în domeniul IT, a făcut acuzații la adresa unui presupus membru al ONG-ului care organizează astfel de manifestații. Tânărul a zis că i s-a sugerat să mintă public.

Tânărul a mers la protestul de la Cluj, unde i-a întrebat pe participanți pentru ce protestează. Mulți nu ar fi știut ce să răspundă. El a realizat o postare privind acest subiect, iar unul dintre presupușii membri ai Declic i-a reproșat că nu i-a selectat pe cei care au răspuns la întrebări.

„Când presezi pentru reacția de moment și nu selectezi. D-asta Cioran nu dădea interviuri, sper să mai reflectezi!”, este unul dintre comentariile bărbatului care participă la manifestațiile Declic.

În orice caz, Declic s-a delimitat de scandal.

Controversă cu un simpatizant al ONG-ului care organizează astfel de manifestații privind justiția

„Un om din echipa extinsa Declic mi-a sugerat PUBLIC sa mint prin postarile mele pentru a le ajuta demersurile. Denunt public aceste solicitari. (Actualizări in subsol)



Astazi, am fost abordat de un membru din echipa extinsă Declic, intai prin replici la o postare in care aduc in vederea publicului iesirile publice ale doamnei Panioglu (importante pentru a reliefa credibilitatea sa ca martor) in contextul reportajului Recorder, iar apoi prin sugestii PUBLICE de a minti oamenii care au incredere in ce postez.



Am incercat in conflictul intre societatea civila si CSM / ICCJ sa fiu moderat si corect - sa lupt pentru adevar, cu increderea ca doar acesta poate preceda solutiile efective.



Reformele nu se fac cu combinatii, lupte cu subterfugii si orice alte tentative neloiale de a castiga in oricare demers. Ele se fac apeland la buna credinta, la lege, si deabea dupa daca nu se respecta, la public pentru a forta aplicarea legii.



Nicodata, un ONG sau un civist NU ARE VOIE sa faca manipulare pe principiul ca scopul scuza mijloacele. Sunt obligat sa denunt public solicitarea aceasta, mai ales dat fiind entitatea de la care pare că vine si pozitia ei de influenta in demersurile pentru reformarea justitiei.



Increderea in mediul ONG este de 11% (bun sau foarte bun) din partea sectorului politic, si de 24% din partea sectorului public (functionarii).



Cum poti cu aceste cifre face reforma? Nu poti. Iar motivul din care cifrele sunt aici este pentru ca unii jucatori murdari distrug increderea in oricine vrea pe buna dreptate sa ajute tara, institutiile care o tin in viata, sau diversele comunitati pe care aflu ca altii ii trateaza ca pe masa de manevra.



CSM acuza acum cateva zile o miscare coordonata de subjugarea a justitiei. Parea teoria conspiratiei pentru mine si credeam ca is paranoici, e uite ca erau ei destepti si eu prea naiv.



Ma bucur insa ca am fost suficient de naiv, sa va fac sa picati in capcana. Eu nu tolerez coruptia, nici daca este coruptie pentru "a combate coruptia".



Nu inlocuim hotii de o nuanta cu altii, imi pare rau. Sunt dezamagit de voi.



---

Prima postare pe care a comentat: https://www.facebook.com/reel/1366161495204866



Postarea in care mi-a sugerat in mod efectiv sa mint in favoarea demersurilor Declic referitor la sistemul de justitie:



https://www.facebook.com/stefatorus/posts/1908498799762233



---

Intrebarile mele:



1. Este Adrian Angelescu parte din echipa ce a ajutat Declic sa organizeze demersuri in cea ce priveste sistemul de justuitie / pensiile speciale / manifestatii?



2. Este pozitia Declic similara cu cea a domnului Adrian Angelescu, in cea ce priveste abordarea informarii publicului?

---

Update:



Un răspuns preliminar pe Reddit din partea DECLIC ar clarifica că domnul nu e asociat cu ONG-ul, însă nu am înțeles dacă au verificat strict la Cluj sau și în București.



Afirmația lor este că in orice caz au răspuns succint și le mulțumesc pentru asta. Într-o postare in care se discuta despre Flashmob-ul de la CSM se menționa că acesta ar fi fost regizat, aspect ce mă face să nu înțeleg calitatea domnului (prieten / coleg in demers / protestatar invitat / etc).



Mai mult, din video pare că participanții la flashmob sunt într-o relație de colegialitate / prietenie. Este aproape sigur ca răspunsul privind simplii oameni din cadru să nu fie aplicabil aici.



https://www.facebook.com/share/v/1QfSCHg9mf/



Am solicitat clarificări suplimentare și aștept pozitia asociației Declic. Poziția lor o vedeți în comentarii (atașament screenshot)”, a scris Ștefan pe Facebook.