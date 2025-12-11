Cine e Raluca Moroșanu, judecătoarea care a luat cuvântul peste președintele Curții de Apel București / video

Raluca Moroșanu este judecătoare la Secția I penală a Curții de Apel București și are în spate 26 de ani de magistratură. Ea a intervenit în începutul conferinței de presă de la CAB, joi, peste președintele Curții, Liana Arsenie, și a susținut ancheta jurnalistică despre situația justiției din România.

Raluca Moroșanu a pronunțat decizii în diverse cauze penale, inclusiv hotărâri privind recunoașterea unor hotărâri străine sau soluții în spețe de infracțiuni (ex. tâlhărie, înșelăciune) în cadrul Curții de Apel București.

În anii 2014–2015, Raluca Moroșanu s-a aflat în centrul unor decizii importante în cazul lui Nicușor Daniel Constantinescu, fost președinte al Consiliului Județean Constanța. Judecătoarea a soluționat contestații privind arestarea preventivă și menținerea acestora.

De asemenea, ea a emis mandate de arestare preventivă într-un dosar al Direcției Naționale Anticorupție ce viza, printre alții, judecătoarea Geanina Terceanu și persoane publice implicate în dosarul Retrocedărilor din Constanța.

„Nu vreau să vă spun cum este atmosfera și în ce situație toxică și încordată suntem”, a spus judecătoarea Raluca Moroșanu în începutul conferinței de presă de la CAB.

Ea și-a manifestat susținerea pentru Laurențiu Beșu, care a apărut în documentarul „Justiție capturată”.

„Dacă va fi contrazis este o minciună”

Raluca Moroșanu i-a luat apărarea lui Laurențiu Beșu și a precizat că, dacă acuzațiile acestuia din ancheta jurnalistică vor fi contrazise, „este o minciună”.

„Sunt aici să îl susțin pe colegul Laurențiu Beșu și să spun că tot ce a spus el este adevărat, conducerea nu ne ajută de niciun fel, suntem terorizați cu acțiuni discipliniare. Nu vreau să vă spun cum este atmosfera și în ce situație toxică și încordată suntem, o parte dintre colegii mei sunt de acord cu mine”, a afirmat judecătoarea.

