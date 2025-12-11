€ 5.0898
|
$ 4.3493
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0898
|
$ 4.3493
 
DCNews Stiri Justiție Cine e Raluca Moroșanu, judecătoarea care a luat cuvântul peste președintele Curții de Apel București / video
Data actualizării: 13:36 11 Dec 2025 | Data publicării: 12:47 11 Dec 2025

Cine e Raluca Moroșanu, judecătoarea care a luat cuvântul peste președintele Curții de Apel București / video
Autor: Ioan-Radu Gava

judecator raluca morosanu Foto: Agerpres
 

Judecătoarea Raluca Moroșanu a luat cuvântul peste președintele Curții de Apel București, Liana Arsenie.

Raluca Moroșanu este judecătoare la Secția I penală a Curții de Apel București și are în spate 26 de ani de magistratură. Ea a intervenit în începutul conferinței de presă de la CAB, joi, peste președintele Curții, Liana Arsenie, și a susținut ancheta jurnalistică despre situația justiției din România.

Raluca Moroșanu a pronunțat decizii în diverse cauze penale, inclusiv hotărâri privind recunoașterea unor hotărâri străine sau soluții în spețe de infracțiuni (ex. tâlhărie, înșelăciune) în cadrul Curții de Apel București.

În anii 2014–2015, Raluca Moroșanu s-a aflat în centrul unor decizii importante în cazul lui Nicușor Daniel Constantinescu, fost președinte al Consiliului Județean Constanța. Judecătoarea a soluționat contestații privind arestarea preventivă și menținerea acestora.

De asemenea, ea a emis mandate de arestare preventivă într-un dosar al Direcției Naționale Anticorupție ce viza, printre alții, judecătoarea Geanina Terceanu și persoane publice implicate în dosarul Retrocedărilor din Constanța.

„Nu vreau să vă spun cum este atmosfera și în ce situație toxică și încordată suntem”, a spus judecătoarea Raluca Moroșanu în începutul conferinței de presă de la CAB.

CITEȘTE ȘI                 -                A fost judecătorul Laurențiu Beșu, din investigația Recorder, ”ofiţer la doi şi-un sfert”? Curtea de Apel București, reacție dură

Ea și-a manifestat susținerea pentru Laurențiu Beșu, care a apărut în documentarul „Justiție capturată”.

„Dacă va fi contrazis este o minciună”

Raluca Moroșanu i-a luat apărarea lui Laurențiu Beșu și a precizat că, dacă acuzațiile acestuia din ancheta jurnalistică vor fi contrazise, „este o minciună”.

„Sunt aici să îl susțin pe colegul Laurențiu Beșu și să spun că tot ce a spus el este adevărat, conducerea nu ne ajută de niciun fel, suntem terorizați cu acțiuni discipliniare. Nu vreau să vă spun cum este atmosfera și în ce situație toxică și încordată suntem, o parte dintre colegii mei sunt de acord cu mine”, a afirmat judecătoarea.

„Dacă va fi comtrazis este o minciună. Conducerea nu ne ajută în niciun fel. Suntem teorirzati”, a adăugat ea.

CITEȘTE ȘI                -               Marius Voineag, prima reacție după ce USR a cerut să fie demis de la DNA

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

raluca morosanu
cine e raluca morosanu
judecatoarea raluca morosanu
curtea de apel bucuresti
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 15 minute
(P) Comunitatea Stejarii: excelență în siguranța rezidenților și grija pentru mediu
Publicat acum 28 minute
Sicilia Express de Crăciun 2025: dublarea numărului de călătorii la preț redus, noi date și tarife
Publicat acum 31 minute
Orele de educație remedială nu pot fi impuse elevilor. Ce spune procedura oficială
Publicat acum 51 minute
Cine e Raluca Moroșanu, judecătoarea care a luat cuvântul peste președintele Curții de Apel București / video
Publicat acum 53 minute
Atac ucrainean asupra unei platforme Lukoil de exploatare a petrolului în Marea Caspică
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 09 Dec 2025
Neptun nu mai este retrograd! Patru zodii își recapătă puterea
Publicat pe 09 Dec 2025
Diana Buzoianu, mutarea strategică a PSD în fața lui Ilie Bolojan. Culisele ”vizitei” lui Sorin Grindeanu la Guvern: Două variante
Publicat pe 09 Dec 2025
Titi Aur: Dacă l-ai făcut din paznic, polițist local și acum are dreptul să anuleze permise, nu e în regulă
Publicat pe 10 Dec 2025
Cristian Ghinea, derapaj grav: Limbaj suburban din partea senatorului USR
Publicat pe 09 Dec 2025
Urgență bruscă și periculoasă în SUA. 18 milioane de americani, avertizați să rămână în case
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
x close