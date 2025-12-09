€ 5.0897
Diana Buzoianu, șahul PSD la Ilie Bolojan. Culisele "vizitei" lui Sorin Grindeanu la Guvern: Două variante pentru prim-ministru
Data actualizării: 16:45 09 Dec 2025 | Data publicării: 16:39 09 Dec 2025

Diana Buzoianu, șahul PSD la Ilie Bolojan. Culisele ”vizitei” lui Sorin Grindeanu la Guvern: Două variante pentru prim-ministru
Autor: Roxana Neagu

ilie bolojan premier guvern Premierul Ilie Bolojan. Sursa foto: Agerpres
 

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, ar fi mers special la Guvern pentru a-i cere premierului Ilie Bolojan să o demită pe Diana Buzoianu de la Ministerul Mediului. 

Criza apei din Prahova și Dâmbovița nu-și găsește vinovații. Deși aproximativ 100.000 de români au rămas fără apă, vina este pasată în ”local”. Nu la primării, care nu au știut nimic până în ultima clipă, deși au întrebat, ci la instituțiile din subordinea Ministerului Mediului. Adică a Dianei Buzoianu, care, odată cu această situație declanșată chiar sub ochii ei, decide să ”taie” în stânga și-n dreapta, să facă acuzații, să desființeze instituții. Numai să nu plece. 

A fost la ”Ora Guvernului” în Parlament. I s-a strigat demisia din două grupuri: al PSD și al AUR. A reacționat nervos, dar fără a face un pas în spate. A arătat spre AUR, spunând ”așa arată Rusia” și i-a acuzat pe toți că ”habar n-au”. "Sunteți un casetofon stricat!" spunea Diana Buzoianu, în timp ce alți parlamentari i-au sugerat că, în semn de respect pentru toți românii afectați, ar fi trebuit să renunțe la scaun. 

Astăzi, când a aflat că liderul PSD i-ar fi cerut premierului să o demită, Diana Buzoianu, din nou, a afirmat că nu  pleacă, chiar dacă nu s-a născut ministru. A declarat: ”Rămân atât timp cât mai pot curăța din stricăciunile din ultimii 35 de ani”. Acuză jocuri de culise ale PSD: ”Să spunem lucrurilor pe nume. Demisia cerută de PSD vine fix în săptămânile în care trebuie să fie negociată în coaliție reorganizarea Romsilva”. 

În acest context în care vina e cât casa, dar nimeni nu plătește, sunt două variante pe masă: 

  1. Dacă Ilie Bolojan dă curs solicitării PSD și o demite pe Diana Buzoianu, câștigă, evident, PSD, având în vedere că a fost primul partid care a solicitat pasul în spate al ministrului Mediului și - vedem - a insistat. 
  2. Dacă Ilie Bolojan nu o demite pe Diana Buzoianu din funcția de ministru al Mediului, PSD ar putea decide să iasă de la guvernare, având în vedere lista lungă de neînțelegeri din coaliția de guvernare, dar și de solicitări - în final, neluate în seamă. 

PSD, prin liderii și comunicatorii săi, cere să fie respectat și luat în serios în coaliția de guvernare, nu doar să fie un partener parlamentar și guvernamental care să ofere stabilitate, dar, în plan public, să fie ținta USR-ului în special. Mereu revine întrebarea, deja retorică: Dacă era un ministru PSD, ce se întâmpla? Sau, mai nou: Dacă era un ministru PSD, ce striga USR? 

Dacă nici acum, când au fost afectați atât de mulți români, premierul Ilie Bolojan nu reacționează față de ministrul USR, acest lucru ar sugera clar o protecție a PNL-ului pentru USR și, în final, un scut al prim-ministrului în fața de președintele Nicușor Dan, pe același principiu pe care-l folosește și președintele țării în relația cu PSD: sunt bun cu tine, ești bun cu mine. DCNews a mai scris despre pasele dintre Palate. Vă sugerăm să citiți, în acest context, AICI

În orice variantă prezentată mai sus, PSD câștigă. Fie că va fi demisă Diana Buzoianu, fie că va ieși de la guvernare, așa cum Sorin Grindeanu invocă tot mai des, în ultima perioadă. 

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

acest articol reprezintă o opinie
diana buzoianu
sorin grindeanu
psd
pnl
usr
ilie bolojan
demisie
guvernare
