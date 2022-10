Detaliul trecut cu vederea din declarația lui Kovesi. Chirieac: "Dacă e adevărat ce a spus despre dosar, este foarte grav!"

În urmă cu câteva zile, Laura Codruţa Koveşi a făcut marea dezvăluire: președintele Klaus Iohannis i-a cerut demisia de la șefia DNA înainte să semneze decretul de revocare, ca urmare a unei decizii a CCR. „Da, este un lucru pe care nu l-am făcut public. A fost o discuție între noi. N-am considerat că trebuie să fac public acest lucru. Mi-a cerut demisia. Am refuzat”, a declarat Kovesi, într-un interviu pentru G4Media. Șefa Parchetului European spune că nu avea „niciun motiv” să demisioneze. „Rolul meu nu este să ajut președinții să treacă peste momente delicate când trebuie să explice propriile lor decizii.Nu mă consideram vinovată cu nimic. Așteptam să ….la finalul mandatului, dacă am fost revocată, cineva măcar să mulțumească pentru ce am făcut, nu să-mi ceară demisia”, a spus ea.

Analistul Bogdan Chirieac a venit cu observaţii, în direct la România TV:

"Nu cred că este care pe care ci, pur şi simplu, se tot clădeşte campania aceasta electorală pentru prezidenţiale din 2024. Interviul pe care l-a acordat, cât a fost el de soft - în sensul că n-a întrebat-o nimeni pe doamna Kovesi ce părere are despre plagiatul la doctorat - a relevat, totuşi, nişte lucruri. De pildă, acest dispreţ pentru Curtea Constituţională despre care noi credeam că este instanţa supremă a Constituţiei în România. S-a spus că a încălcat Constituţia şi Curtea Constituțională a cerut să fie demisă. Ori dânsa nu a înţeles să-şi dea demisia, a spus că nu trebuie, nu înţelege de ce pentru că nu are nimic să-şi reproşeze... Ce remarcăm la noile legi ale Justiţiei trecute pe repede-înainte cu morcovul în faţă, cu zăhărelul în faţă... repede că ne bagă în Schengen. Au anulat Curtea Constituțională a României," a spus Chirieac.

Chirieac: "Parchetul ar trebui să fie independent"

"Ce-a mai relevat doamna viitor candidat la preşedinţie Laura Codruţa Kovesi? A relevat faptul că Parchetul în România este ori profund incompetent ori condus politic. De ce a spus asta? Pentru că dânsa ne-a spus că dosarul domniei sale e ţinut în continuare deschis la Parchet, deşi instanţa care o ancheta a fost pur şi simplu desfiinţată, cea care a certat-o pe Kovesi a fost efectiv desfiinţată cu noile legi ale Justiţiei. Dânsa ne spune că dosarul acesta rămâne deschis pentru a influenţa, pentru a timora alţi procurori. Dacă-i aşa, este foarte grav! Totuşi, Parchetul ar trebui să fie independent.

Întrebat de moderator dacă sunt şanse ca Laura Codruţa Koveşi să fie arestată, Chirieac a replicat ferm: "Niciodată! Aşa cum nu cred că un preşedinte al României ar putea fi arestat. Vedeţi că și în cazul lui Băsescu i-au pus sub acuzare şi au încercat să-i aresteze toată familia, dar nu pe domnia sa, nici domnul Iohannis nu va avea nicio problemă. În privinţa doamnei Kovesi, să fim serioşi! Arestează toată România, dar nu pe domnia sa! Kovesi este acum personalitatea din România cu cea mai adâncă, dacă vreţi, penetrare internaţională," a spus Bogdan Chirieac la România TV.

În 2019, întrebat dacă înainte de a semna decretul de revocare a șefei DNA a avut o discuție cu Kovesi în care i-a cerut demisia, președintele Klaus Iohannis a răspuns: „Pot să vă confirm că am avut mai multe discuții, ultima acum câteva săptămâni, când am felicitat-o pentru postul de procuror-șef european. În rest, sunt discuții care nu se fac publice. Dar a fost un moment greu când am semnat decretul, am executat o decizie luată, din păcate, de Curtea Constituțională și a fost un moment de care România nu a avut nevoie”. Întrebat dacă acesta a fost motivul pentru care nu a anunțat personal destituirea, Klaus Iohannis a replicat: „Așa cum am procedat a fost rezonabil”.

Laura Codruța Kovesi a fost revocată de la șefia DNA pe 9 iulie 2018. Decizia a fost anunțată, la vremea respectivă de purtătorul de cuvânt al președintelui.

