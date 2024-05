Dinamoviștii, la pământ, aproape retrogradați. Bani nu mai înțelege nimic după ce Dinamo aproape pierde rămânerea în Liga 1 după minutul 90

La finalul meciului cu ”U” Cluj, Ahmed Bani de la Dinamo s-a declarat dezamăgit de rezultatul partidei, dar speră în continuare că echipa se va salva de la retrogradare în acest sezon.

”În momentul de față, un punct e ca și cum... Nu ne ajută cum ar fi trebuit. Noi ne propuneam să luăm șase puncte. Am dat trei goluri și nu am câștigat. Am jucat contra unei echipe bune.

Am practicat un joc bun. Când dai gol și după două minte iei gol, nu te ajută cu nimic. De câte ori am întors scorul am fost egalați”, a precizat acesta, potrivit Digi Sport.

Dinamo are un meci foarte greu în ultima etapă împotriva arădenilor de la UTA. Mai mult, două rivale în lupta directă pentru evitarea retrogradării, Universitatea Craiova și Poli Iași, au ambele câte un meci în minus față de „câinii roșii”.

