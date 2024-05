Gabriela Firea - primar general pentru București, orașul dorit de oameni

Candidatul PSD își propune să continue proiectele începute în mandatul anterior de primar general, aduce noi idei derivate din realitățile socio-economice ale Capitalei, dar și din propunerile primite din partea bucureștenilor.



”Candidez la Primăria Capitalei pentru ca îmi doresc să continui și să dezvolt toate proiectele din primul mandat. Știu ce am de făcut, am putere de muncă și am determinarea să duc la capăt ceea ce am început.



Am avut ocazia, timp de 4 ani, în mandatul trecut, când am fost aleasă de bucureșteni să fiu prima femeie primar general al Capitalei, să cunosc foarte bine orașul, să îi văd potențialul de dezvoltare, să descopăr ce lipsuri are și cum să le repar.



Sunt lucruri care nu se pot face peste noapte, pocnind din degete, dar cred că am reușit să le arăt bucureștenilor că, atunci când vrei și îți dorești să ai un oraș frumos și curat, se poate.



Toată munca mea e la vedere și reprezintă dovada că pot și știu să administrez acest oraș minunat”, a declarat Gabriela Firea, candidat la Primăria Generală.



Pe scurt, Programul de guvernare locală al Gabrielei Firea, prevede:



I. Domeniul ”Trafic, Infrastructură și transport”



1. Dezvoltarea și extinderea rețelei de metrou și crearea unei noi rețele de tip inelar radială, care va interconecta Bucureștiul cu Ilfovul: 14 noi stații de metrou pe magistrala M4, spre Gara Progresul, extinderea magistralei M2, până în orașul Voluntari, în nordul Bucureștiului, construirea de noi magistrale - M7 - Bragadiru – Piața Unirii – Afumați, M8 - Semănătoarea – Piața Rahova – Toporași – Piața Sudului – Dristor.

2. Construirea unui aeroport în Sudul Bucureștiului, în colaborare cu Primăria Sectorului 4.

3. Construirea de pasaje supraterane pentru fluidizarea circulației/reducerea conflictului de trafic la intrările în București și în “punctele roșii”.

4. Finalizarea legăturii între nordul și sudul Capitalei.

5. Supralărgiri ale unor tronsoane de pe Șoseaua Măgurele, Șoseaua Alexandriei , Șoseaua Antiaeriană.



II. Domeniul ”Poluare și protecția mediului”



1. Continuarea programului Autobuzul Școlar.

2. Amenajarea tuturor parcurilor aflate în administrarea PMB.

3. Reabilitarea peisagistică a marilor parcurilor monument-istoric.

4. Realizarea Planului Integrat de Calitate a Aerului 2024-2028 și implementarea tuturor măsurilor pentru reducerea emisiilor din traficul rutier.



III. Domeniul ”Risc seismic”



1. Continuarea Programului București Trainic.

2. Finalizarea procesului de expertizare tehnică a clădirilor din domeniul public și privat încadrate în clasa I de risc seismic.

3. Continuarea programului de reparații ale fațadelor pentru imobilele încadrate în RS II și RS III.

4. Program de atragere a fondurilor nerambursabile pentru consolidarea clădirilor RS I.



IV. Domeniul ”Termoficare”



1. Impunerea unui ritm rapid al lucrărilor de înlocuire a rețelei primare și secundare de transport agent termic, astfel încât orașul să nu fie blocat.

2. Dezvoltarea sistemului de termoficare prin construirea de noi CET-uri.

3. Accesarea de fonduri europene pentru modernizarea și dezvoltarea sistemului de termoficare



V. Domeniul ”Educație și tineret”



1. Construirea de creșe și grădinițe publice, cu program normal și/sau prelungit, în colaborare cu primăriile de sector și identificarea de soluții pentru școlile supraglomerate, astfel încât copiii să nu mai fie nevoiți să învețe în trei schimburi.

2. Program pentru prevenirea și combaterea consumului de substanțe interzise în școli.

3. Crearea unei rețețe de centre educaționale comunitare accesibile gratuit în special pentru copiii din familiile aflate în situații vulnerabile.



VI. Domeniul ”Sănătate”



1. Continuarea demersurilor de construire a Spitalului Metropolitan, proiect inițiat în mandatul 2016-2020 și blocat în mandatul actual.

2. Realizarea Centrului de Terapie cu Protoni, proiect inițiat în 2019.

3. Continuarea, dezvoltarea și reluarea tuturor proiectelor de protejare a sănătății bucureștenilor, cum ar fi „O șansă pentru cuplurile infertile” – FIV, Proiectul „Testarea genetică la cancerul de sân în stadii incipiente”, „Newborn – Oncofertilitate” pentru persoanele diagnosticate cu cancer.



VII. Domeniul ”Protecție socială”



1. Majorarea și indexarea cu rata inflației a stimulentului pentru adulți și copiii cu dizabilități.

2. Realizarea unei rețele de Centre de Asistență pentru Mama și Copil și Reintegrare socio – profesională, precum și lansarea unui program destinat susținerii victimelor violenţei în familie.

3. Realizarea de centre de zi pentru copiii cu dizabilități, în care să aibă acces la servicii profesioniste asigurate de profesioniști psihologi, doctori, profesori.

4. Construirea de locuințe sociale, finalizarea ansamblului din Prelungirea Ghencea.



VIII. Domeniul ”Cultură”



1. Construirea Sălii multifuncționale, cu o capacitate de 20.000 de locuri, ultramoderne, la standarde europene, pentru toate tipurile de evenimente.

2. Reabilitarea, consolidarea și modernizarea sediilor teatrelor, de spectacol și a instituțiilor de cultură din București.

3. Susținerea activității teatrelor și instituțiilor de spectacol ale Primăriei Generale, dar și a teatrelor independente și a artiștilor autohtoni.

4. Modernizarea și asigurarea dotărilor pentru spectacolele Circului Metropolitan.



IX. Domeniul ”Exploatarea eficientă a resurselor pentru Capitală”



1. Realizarea unui Registru al tuturor spațiilor aflate în administrarea Municipiului București, precum și a unui Regulament de exploatare a acestora.

2. Introducerea unei taxe pe panotaj în toate spațiile aflate în administrarea PMB, ce va fi folosită în proiectele cu bugetare participativă, propuse de cetățeni.

3. Identificarea și inventarierea și trecerea în patrimoniul public al Municipiului București a tuturor clădirilor și terenurilor abandonate de mai mult de 5 ani.



Programul de guvernare locală 2024-2028 poate fi studiat în integralitatea sa accesând link-ul: https://gabrielafirea.eu/.

