Toni Greblă, șeful AEP, după ce soția sa a distribuit un videoclip cu Georgescu: Soția mea poate să aibă simpatii, inclusiv politice

Toni Greblă, președintele Autorității Electorale Permanente a reacționat după ce în spațiul public au apărut informații în legătură cu faptul că soția sa, Mihaela Greblă, într-o postare de pe Facebook din data de 26 noiembrie, a distribuit un videoclip cu Călin Georgescu, candidatul la alegerile prezidențiale, catalogat drept extremis și pro-rus.



„Soția mea locuiește la Târgu Jiu, iar eu la București. Nu are telefonul lângă ea, pentru că am aflat și eu despre această investigație pe care ați făcut-o și nu mi-a răspuns... Ce știu este că soția mea schimbă mesaje cu prietenii de pe Facebook, care sunt câteva zeci, 30-40. Postează animăluțe, pisici. (...) Nu am acces la contul soției mele și nu știu ce face ea. Doar prietenii au acces. (...) Soția mea poate să aibă simpatii, inclusiv politice. S-ar putea să-l fi pus acolo că i s-o fi părut inteligent clipul, o fi avut ceva...N-am nicio idee. De ce l-a pus? Mă mir. Din câte știu, ea nu prea posta astfel de lucruri pe Facebook.



Nu am reușit să vorbesc, pentru că soția mea, când se duce la culcare, nu mai ia telefonul cu ea și probabil este în dormitor. Dar verific mâine dimineață, să vedem ce poate să-mi spună despre acest lucru și atunci aș putea să vă spun mai multe. Cred că între opțiunea politică a soției, a soțului în alte cazuri, și funcția pe care o țin eu în prezent nu cred că se poate face o legătură directă. Întrebați-mă pe mine și verificați dacă eu am avut o atitudine echidistantă față de toți competitorii politici. Dovediți-mi mie că nu am fost echidistant, dovediți că AEP nu a fost echidistantă, atunci îmi asum eu aceste... și atunci acționez în consecință. Nu pot să intru eu cu bocancii în contul de Facebook al soției mele să văd ce a postat acolo”, a spus Toni Greblă, joi seară, la Digi24.

Toni Greblă, fotografiat cu un apropiat al lui Călin Georgescu

Totodată, în presă au apărut imagini cu Toni Greblă alături de unul dintre apropiații lui Călin Georgescu, Constantin Lupu, și de președintele AUR, George Simion. Potrivit informațiilor din spațiul public, Andy Lupu, fiul lui Constantin Lupu, ar deține cele două vile de la Izvorani, folosite ca sediu de campanie pentru Georgescu. În acest context, Toni Greblă a declarat că nu îl cunoaște pe Călin Georgescu și a explicat când au fost făcute acele fotografii.

„Aceste fotografii au fost făcute acum doi ani, când am fost la am fost la o tăiere de porc la o gazdă, care este profesor universitar, și care era președintele Autorității pentru învățământ dual, marele campion Moroșanu și alți 7-8 amici ai gazdei, gazda fiind Constantin Lupu. Vila se afla la marginea localității Izvorani. Eu nu m-am întâlnit niciodată cu cel pe care-l aveți dumneavoastră în vedere (se referă la Călin Georgescu n.r.), pentru că eu nu pronunț numele niciunui competitor politic în această perioadă. Nu am vorbit niciodată cu el (cu Călin Georgescu n.r.)”, a declarat Toni Greblă, la Antena 3 CNN.

