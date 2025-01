Planul din primul mandat al lui Iohannis rupt la prezidențiale 2024. Sociologul Bruno Ștefan: S-a creat un fenomen

VEZI ȘI: Marcel Ciolacu sau Nicușor Dan? Bruno Ștefan spune cine ar câștiga dintr-o astfel de finală prezidențială

Bruno Ștefan, sociolog și profesor, a vorbit despre alegerile din 2024 și fenomenul Călin Georgescu. Profesorul a precizat că din punct de vedere politic ”au fost niște înțelegeri care s-au stricat”. De asemenea a mai menționat și un plan care ar fi existat încă ”din primul mandat” al președintelui Klaus Iohannis.

„Care considerați că au fost momentele cele mai importante din punct de vedere social și politic (n.r. în 2024)?”, a fost întrebat sociologul de jurnalistul Val Vâlcu.

„Din punct de vedere politic au fost niște înțelegeri care s-au stricat și ca întotdeauna în politică se fac înțelegeri și se strică, numai că aici stricăciunile au luat-o atât de mult la vale cu consecințe care mai de care mai aiurea, încât lucrurile par să nu se mai oprească nici acum. A exista un plan încă din primul mandat al lui Klaus Iohannis să fie Ciucă candidatul comun PSD-PNL la președinție, după care acest plan a fost rupt, că PSD-ul a spus: 'Nu se poate, noi am avut întotdeauna candidat”. După care cei de lângă PNL nu l-au mai susținut nici ei pe Ciucă, PSD-ul nu l-a susținut nici el în totalitate pe Ciolacu și au susținut și pe Simion, și pe Georgescu și în momentu ăla au ieșit rezultatele care au ieșit.

A fost o repetare la un nivel caricatural a ceea ce știusem dinainte când a fost USL-ul vechi, când îl pusese pe Crin Antonescu și făcuseră înțelegere, Crin Antonescu să fie candidat, după care a revenit și Ponta, și s-a rupt USL-ul. În momentul respectiv au luat-o și atunci lucrurile aiurea, așa cum au luat-o și acum. Deși acum au un protocol și au spus că 'vom aveam un candidat comun', pe Crin Antonescu, lucrurile nu stau așa. Crin Antonescu și-a dat seama că nu are nicio șansă în condițiile acestei neînțelegeri și deși există o spaimă a partidelor de la putere, dar, de fapt, și din opoziție că va intra Călin Georgescu și că există șansa să câștige, tot nu reușesc să facă o înțelegere pentru a putea opri acest fenomen", a declarat sociologul.

Fenomenul Călin Georgescu

În plus, acesta a vorbit și despre "fenomenul Călin Georgescu".

"S-a creat un fenomen, Călin Georgescu, ce este întreținut pe mai departe să se mențină, nu să scadă. Fenomenul ăsta este mai mare decât a fost în ziua alegerilor, când a ieșit el. El nu este lipit în ochii simpatizanților atât de mult de Rusia. El este perceput ca fiind omul împotriva acestui sistem, nu cu Rusia. Am fost în Piață de vreo 3 ori, cât au fost mitingurile astea, și am stat de vorbă puțin, am cunoscut câteva persoane, și oamenii ăia se declară cei mai anti-ruși pe care îi cunosc și în același timp sunt foarte 'Călin Georgești'.

Așadar, pentru o parte a publicului, poate e nesemnificativă, din cei care au fost acolo în Piață, în trei zile diferite am stat de vorbă cu doi sau trei dintre oamenii care erau pe acolo și nu tema Rusiei... chiar refuză să accepte că Rusia este problema. Așadar, lipirea lui Călin Georgescu de Rusia nu este încă suficientă. El crește, fenomenul nu a scăzut și dacă nu a scăzut el produce o spaimă pentru toți ceilalți. Nu este așa de mare, nu sunt mulți oameni în Piață. Am fost, am văzut, îi bagi în două autocare pe oamenii care sunt acolo. Nu e un fenomen de masă”, a declarat sociologul Bruno Ștefan la ”Interviurile DCNews”.

