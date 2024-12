Ursula von der Leyen ”a sunat la București făcând spume la gură”. Conturi TikTok pro-Georgescu atribuie anularea turului doi șefei CE

Se fac noi dezvăluiri care vizează alegerile prezidențiale din acest an.

Echipa de verificare a publicației Euronews a detectat conturi de TikTok pro Călin Georgescu, candidat independent la alegerile prezidențiale din acest an, care atribuie în mod fals șefei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, responsabilitatea pentru anularea celui de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale.

Dezinformarea care circulă pe platforma chineză TikTok susține în mod fals că șefa Comisiei Europene a intervenit personal pentru a anula al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale din România.

Decizia fără precedent de a anula primul tur de scrutin și de a anula turul doi a fost luată la începutul acestei luni de Curtea Constituțională a României, citând informații declasificate care sugerau că rezultatul primului tur a fost compromis de un „actor statal”.

Von der Leyen, care conduce brațul executiv al UE, nu a avut niciun interes în această decizie internă.

Însă videoclipuri care circulă pe TikTok susțin în mod eronat că ea a făcut presiuni asupra Guvernului de la București - și asupra președintelui demisionar Klaus Iohannis - pentru a anula votul.

„Ursula von der Leyen a dat ordinul de anulare a alegerilor din România. Klaus Werner Johannis a executat ordinul”, se afirmă în mod fals într-un videoclip TikTok, pe baza comentariilor făcute de un comentator politic conservator.

”Spume la gură”

Un alt videoclip susține că președintele Comisiei UE „a sunat la București făcând spume la gură și cerând să se facă totul pentru ca Călin Georgescu să fie executat”.

Multe dintre conturile care răspândesc afirmațiile false promovează, de asemenea, mesaje anti-UE, anti-occidentale și glorifică figura lui Călin Georgescu, ultranaționalistul puțin cunoscut care a obținut o victorie neașteptată în primul tur al scrutinului prezidențial.

Site-uri care pretind a fi media de știri au acuzat-o, de asemenea, pe von der Leyen de „interferență neautorizată” în alegeri, citând informații din ceea ce descriu ca fiind un influent organ de presă francez, France Soir.

Publicația în cauză este, de fapt, un cunoscut portal de dezinformare deținut de un teoretician al conspirației, iar articolul francez original nu sugerează că șefa Comisiei ar fi avut vreun rol în anularea votului.

Afirmații similare care acuză forțele europene și occidentale de interferență în procesul electoral au fost detectate pe X și Facebook.

Experți juridici, vorbind pentru Euronews, au descris decizia Curții Constituționale a României de a anula votul ca fiind „fără precedent” și „neobișnuită”.

Dezvăluirile serviciilor de informații care au condus la această decizie nu au fost făcute publice în întregime, ceea ce înseamnă că se știu puține despre dovezile pe care Curtea le are pentru a sugera că legile electorale au fost încălcate ca parte a campaniei lui Georgescu.

Până în prezent, Comisia Europeană a evitat să comenteze decizia de anulare a turului doi, afirmând că „cetățenii români trebuie să decidă asupra destinului lor”.

Însă, marți dimineață, executivul a anunțat că a inițiat o procedură oficială împotriva TikTok pentru presupuse încălcări ale Digital Services Act (DSA) (n.r. Legea Serviciilor Digitale) la nivelul UE, ca urmare a incapacității acesteia de a reduce în mod adecvat riscurile legate de integritatea alegerilor din România.

Solicitare de urgență

De asemenea, Comisia a solicitat de urgență TikTok informații suplimentare cu privire la modul în care ar fi putut permite unui actor statal să umfle în mod artificial campania online a lui Georgescu și i-a ordonat să păstreze toate datele, inclusiv sistemul său de recomandări și promovarea monetizată a conținutului politic, legate de riscurile electorale din întreaga UE.

Având o bază enormă de utilizatori în Europa, TikTok face parte dintr-o categorie de platforme online supuse celor mai stricte norme ale blocului comunitar în temeiul DSA.

Articolul 34 din DSA obligă aceste platforme să reducă „riscurile sistemice” care decurg din sistemele lor de moderare a conținutului, algoritmi, practici legate de date sau politici de publicitate.

TikTok afirmă că a eliminat conturile a trei „rețele de influență sub acoperire” în acest an, până în prezent, și insistă că are sisteme robuste pentru a proteja procesele electorale în țări precum România.

O anchetă efectuată de ONG-ul internațional Global Witness sugerează că platforma a împins conținutul lui Georgescu la o rată de peste cinci ori mai mare decât cea a Elenei Lasconi, candidatul USR la prezidențiale, dar nu stabilește dacă acest lucru s-a datorat unei creșteri artificiale a algoritmului platformei.

Platforma nu permite niciun conținut politic în funcțiile sale monetizate, cum ar fi reclamele plătite.

SRI a raportat că omul de afaceri Bogdan Peșchir a cheltuit aproximativ 1 milion de euro pentru campanie, inclusiv plăți către utilizatori TikTok pentru promovarea campaniei lui Georgescu, încălcând legislația din România. Peșchir a negat acuzațiile, scrie Euronews.

