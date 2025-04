”Am vorbit și cu ChatGPT”

ChatGPT, între viață și moarte

Avansul ChatGPT în relațiile sociale este uimitor și înspăimântător, în același timp. Aproape fără excepție, românii caută răspunsuri în ChatGPT, vorbesc cu ”el”, se consultă. Prima oară am auzit o discuție care m-a tulburat. Eram cu spatele, pe un scaun și, fără să vreau vreodată să aud așa ceva, am fost martora unei situații care, din punctul meu de vedere, este alarmantă: o tânără povestea cum i-a spus ChatGPT că tumora pe care o are nu este una malignă, că a liniștit-o, după ce medicul i-a spus altceva, etc, vorbind, foarte convinsă- și argumentată, despre situația sa, ce putea a fi - sau nu - una extrem de sensibilă. În timp ce auzeam discuția, blocată nu de discuția cu ChatGPT, ci de nivelul ei de risc, a început o adevărată ”încântare” în care subiectul de discuție a fost relația cu ChatGPT, care are aplicația, care nu, ”dar cum, nu știi că are și aplicație, uite”. M-am întors și m-am așteptat să văd o tânără cu o educație precară, dar am fost uimită că persoana pe care o vedeam în fața ochilor putea să se consulte cu ChatGPT și să-i și dea întâietate într-o problemă de viață și de moarte.

Adevărata înlocuire

Recunosc, ca om mai aproape de natură decât de tehnologie, supărat pe multitudinea de dispozitive digitale de care avem nevoie într-o locuință, de abundența rețelelor sociale și de dependența tot mai mare a tinerilor de telefon, precum și de conținutul în ”trending” vizionat de copii, m-am gândit: ”Ce se întâmplă? Încotro o luăm și unde vom ajunge?”. Oricât de mult ai fugi de această realitate, tot te va prinde din urmă, tot te vei confrunta cu ea, tot vei trăi într-o lume în care Inteligența Artificială va înlocui oamenii - nu doar profesional.

Derapaj

Am plecat ușor șocată de discuție din locația respectivă, ca mai apoi, la câteva zile, să citesc o postare pe un grup de Facebook în care o tânără pe la vreo 30 de ani, cu un loc de muncă bun, cu educație, povestea cum vorbește cu ChatGPT despre propria relație, pe principiul: ”Mi-a spus și ChatGPT că...”. Acum, tânăra respectivă scria mesajul pe un grup de părinți căutând sfaturi de la niște oameni reali, după lungi discuții cu ChatGPT, care se pare că-i deranjau și partenerul care ”mereu îi reproșa asta”. Ca să ajungi să reproșezi o ”relație”, aceasta trebuie să ocupe un timp considerabil din viața de zi cu zi a persoanei. Și ca să ajungi să te consulți cu ChatGPT, în timp ce te cerți cu propriul partener, real, din fața ta, trebuie să fii deja la un nivel de dependență în care ai ales, cândva, în trecut, să derapezi spre o relație virtuală.

Și astfel de mesaje continuă să vină din partea multor persoane care mărturisesc că folosesc ChatGPT ca pe un prieten specialist în toate, care le spune cum să acționeze, cum să vorbească, care să fie următorul pas, dacă să se căsătorească, dacă să se despartă, dacă să meargă la medic sau nu și tot așa. Într-adevăr, e posibil ca Inteligența Artificială să ne ajute, dar, deocamdată, pare doar o armă perfectă de spălat creiere, încă din școlile generale, unde copiii deja plâng, la propriu, după ce colegi de-ai lor au luat notă mare pentru că au făcut tema cu ChatGPT.

Nimeni nu trimite copiii înapoi ”pe vremea noastră”, dar într-o lume în care rețelele sociale au distrus comunicarea efectivă între oameni, Inteligența Artificială ce va face? Vor trece ani până vom vedea efectele, dar, folosită în modul descris mai sus, care să presupunem că ar putea fi?

