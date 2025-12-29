Nici măcar "Avatar: Fire and Ash" nu poate redresa box office-ul din 2025, afectat încă de criza post-pandemie

Numărul biletelor vândute a ajuns la 760 de milioane până la 25 decembrie, față de peste 800 de milioane în 2024, o evoluție îngrijorătoare pentru industria cinematografică.

Deși filmele de familie și anime-ul au avut un an foarte bun, lipsa producțiilor axate pe publicul feminin și a poveștilor originale a contribuit la dezamăgirea generală, într-un an care părea promițător la început.

Un an cu extreme

Într-un an marcat de două filme care au depășit pragul de un miliard de dolari încasări și de un fenomen viral numit „chicken jockey”, dar și de un prim trimestru dezastruos și de cel mai slab box office din octombrie din ultimii aproape 30 de ani, finalul lui decembrie reprezenta ultima șansă pentru cinematografe de a recupera terenul pierdut.

Însă nici măcar James Cameron și Na’vi, cel mai nou film din seria „Avatar” care a strâns abia peste 472 de milioane de dolari la nivel global, nu au reușit să salveze anul 2025 de un deznodământ dezamăgitor.

Potrivit companiei de analiză Comscore, încasările din box office în Statele Unite și Canada sunt estimate la 8,87 miliarde de dolari în 2025, cu doar 1,5% peste nivelul modest de anul trecut, de 8,74 miliarde de dolari. Mai îngrijorător este faptul că rezultatul din 2025 este cu 20% mai mic decât cel din 2019, înainte ca pandemia să schimbe opiniile publicului și să accelereze platformele de streaming, un fenomen cu care industria cinematografică încă se luptă.

Tot mai puțini oameni merg la cinema

Problema principală este simplă: Tot mai puțini oameni merg la cinema. Numărul biletelor vândute este sub nivelul anului trecut, cu aproximativ 760 de milioane de bilete comercializate până la 25 decembrie, potrivit firmei EntTelligence. În 2024, totalul a depășit 800 de milioane.

O parte din explicația scăderii veniturilor și a audienței ține chiar de filmele lansate. Experții din industrie și proprietarii de cinematografe spun că lipsa de consistență și calitate a premierelor a creat goluri în calendar, punând o presiune suplimentară pe puținele titluri cu potențial comercial.

Genuri sigure, precum comediile și dramele, se confruntă acum cu dificultăți majore la box office, iar publicul feminin, care a umplut sălile în 2023 pentru „Barbie”, a fost neglijat într-un an dominat de producții orientate mai ales către bărbați.

„Este corect să spunem că 2025 nu a atins nivelurile la care mulți dintre noi ne așteptam la începutul anului”, a declarat Eduardo Acuna, directorul executiv al Regal Cineworld. „O mare parte din problemă ține de lipsa de profunzime a programului de lansări și de dificultatea filmelor mai mici de a se impune.”

Nici vedete de prim rang precum Margot Robbie, Colin Farrell, Dwayne Johnson sau Sydney Sweeney nu au reușit să atragă publicul pentru filme precum „A Big Bold Beautiful Journey” (Sony Pictures), „The Smashing Machine” (A24) sau „Christy” (Black Bear Pictures), toate considerate eșecuri comerciale.

Chiar și „One Battle After Another”, filmul lui Paul Thomas Anderson, apreciat de critici și cu o distribuție de top, s-a blocat la 71 de milioane de dolari încasări în SUA, ajungând la un total global de 205 milioane. Filmul a avut un buget estimat la 130 de milioane de dolari, în timp ce „The Smashing Machine”, care ar fi costat aproximativ 50 de milioane, a strâns doar 21 de milioane la nivel mondial.

„Provocarea majoră pentru Hollywood este să găsească un echilibru între bugetele acestor filme și sumele pe care le pot recupera din cinematografe și, ulterior, din streaming”, a explicat Paul Dergarabedian, analist Comscore, potrivit LATimes.